Sarna utknęła w ogrodzeniu. Pomogli jej policjanci

Policjanci z Nowej Soli (Lubuskie) pomogli młodej sarnie, która zaklinowała się w ogrodzeniu. Wezwała ich na pomoc grupa nastolatków – poinformowała Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Do tej sytuacji doszło w sobotę około godz. 18 w centrum Nowej Soli, gdzie panuje duży ruch.



Informację o błąkającej się po centrum młodej sarnie przekazały policji nastolatki; napotkały przestraszone zwierzę, które szukając drogi ucieczki w końcu utknęło w ogrodzeniu.



Na miejsce natychmiast udał się patrol. Policjanci uwolnili sarnę, która zaklinowała się między metalowymi elementami ogrodzenia. Nie miała widocznych obrażeń, ale było widać, że obecność ludzi jest dla niej bardzo stresująca.



– Policjanci przenieśli ją do radiowozu i zawieźli do lasu, gdzie odzyskała wolność – dodała Sęczkowska.



Czytaj także: Naukowcy alarmują: Im więcej saren, tym więcej kleszczy

#wieszwiecej Polub nas