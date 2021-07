Dzikie zwierzę wskoczyło jej do łóżka, gdy spała. Myślała, że to kot

Nieproszony gość zawitał do sypialni jednej z mieszkanek Atlanty (USA). Kobieta, gdy się obudziła zobaczyła na swoim łóżku wielkiego kota. Był to serwal afrykański.

Jak powiedziała kobieta CNN, kot wszedł do domu zaraz po tym, jak jej mąż wyprowadził psa na zewnątrz, zostawiając otwarte drzwi. Znalazł się kilka centymetrów od jej twarzy.



Kobieta wyszła powoli z pokoju, a jej mąż pootwierał drzwi tak, aby nieproszony gość mógł opuścić dom.



Mieszkanka Atlanty skontaktowała się z Departamentem Zasobów Naturalnych, który wszczął śledztwo w tej sprawie. Serwal afrykański nadal jest na wolności.



Działaczka Animal Legal Defense Fund powiedziała CNN, że potrzeba zakazu posiadania dzikich kotów, bo stanowi to niebezpieczeństwo dla okolicznych mieszkańców.



„Dzikie koty nie są przeznaczone do prywatnego posiadania” – powiedziała.



Czytaj także: Pitbull pogryzł 5-latkę w mieszkaniu. Dziecko jest w ciężkim stanie

#wieszwiecej Polub nas