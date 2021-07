Prokuratura ujawnia dowody na Nowaka. Pokazano zdjęcia i nagrania

Sławomir Nowak usłyszał 17 zarzutów m.in. przyjęcia 6,5 mln zł łapówek i żądania kolejnych 4,5 mln zł, prania brudnych pieniędzy oraz kierowania sześcioosobową grupą przestępczą –wyliczał na konferencji prasowej szef Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledczy ujawnili też zdjęcia i nagrania z przeszukań w mieszkaniu byłego ministra.

W poniedziałek w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Prokuratora Okręgowego w Warszawie Mariusza Dubowskiego.



– Istotą tego spotkania jest to, abym mógł zaprezentować najistotniejsze dowody, które udało się zgromadzić prokuraturze (w sprawie Sławomira N.). Składają się na nie m.in. zeznania licznych świadków, podejrzanych, opinie biegłych, analizy dokumentacji, w tym bankowej i analiza korespondencji za pośrednictwem komunikatorów – powiedział Mariusz Dubowski.



– Istotną część materiału dowodowego do czynienia ustaleń faktycznych w sprawie były wyjaśnienia współpodejrzanych. Dodam, że podejrzani ci przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów, złożyli obszerne wyjaśnienia, które zostały pozytywnie zweryfikowane – podkreślił prokurator okręgowy.





Łapówka w formie ryczałtu

Miażdżące dowody w sprawie Sławomira N. Paranoja, że ktoś taki był w rządzie PO-PSL. pic.twitter.com/lqdzLFuRU6 — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) July 5, 2021

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Wskazał, że z wyjaśnień Jacka P. prokuratura dowiedziała się, że Sławomir Nowak miał przyjmować łapówki– Jednym razem w formie gotówki, innym razem w formie rzeczowych prezentów. Ustalono również, że sposobem przyjmowania korzyści majątkowych było zawyżenie wynagrodzenia menadżerskiego, które Jacek P. otrzymywał w ramach działalności w PKN Orlen – tłumaczył.– Ponadto członkowie grupy czynili pewnego rodzaju zabiegi obliczone na to, aby ich przestępcza działalność nie była wykryta. M.in. Sławomir N. nabył telefon, który nigdy przedtem nie logował się na żadnej stacji przekaźnikowej BTS, wyposażył go w prepaidową kartę SIM na Ukrainie,. Tak skonfigurowany zestaw przekazał współpodejrzanemu Jackowi P. z pouczeniem, że ma korzystać z niego za pośrednictwem sieci Wi-Fi i nawiązywać z nim połączenia jedynie za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W ramach tak prowadzonej korespondencji uzgadniano kwestie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z łapówek – wyjawił Dubowski.Poinformował również, że na podstawie wyjaśnień Jacka P. prokuratura ustaliła, iż Sławomir N. polecał P.,– Takie ustalenia poczyniono w zakresie dwóch mieszkań, jednego w Warszawie, drugiego na terenie Gdańska, samochodu Range Rover i dzieł sztuki. Dodatkowo na podstawie wyjaśnień Jacka P. prokuratura zdołała ustalić, że Sławomir N. polecił Jackowi P., aby ten sporządził, przy czym przedmiotem tego zapisu były właśnie wspomniane przeze mnie obrazy – podał.– Chciałbym zapewnić, że akt oskarżenia w tej sprawie zostanie skierowany do sądu niezwłocznie po tym, jak zostaną zebrane w sprawie konieczne dowody, co, mam nadzieję,– dodał prokurator okręgowy w Warszawie.