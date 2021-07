Hołownia reaguje na powrót Tuska. Mówi o „wojnie”

Ludzie nie chcą być zapisywani na kolejną wojnę polsko-polską, bo to już było – powiedział komentując powrót Donalda Tuska na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej PO dotychczasowy szef partii Borys Budka złożył rezygnację z funkcji, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz zrezygnowali ze stanowisk wiceprzewodniczących partii. Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu były premier oraz były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.



O powrót Tuska i jego słowa o tym, że to PO ma wolę i umiejętność zwyciężania z PiS-em w TVN24 pytany był Szymon Hołownia. Polityk podkreślił, że słowa te traktuje przede wszystkim jako komunikat skierowany do samej PO.



– Być może Platforma do tej pory nie była pewna, czy ma wolę zwyciężania z PiS-em; w tej chwili przyjechał Tusk i powiedział: słuchajcie, jednak macie wolę – mówił.



Pytany, czy powrót Tuska jest dla niego powodem do troski, Hołownia zaprzeczył.

– Ja myślę o tym jako o wyzwaniu (...), ale dla mnie wyzwanie jest czymś pozytywnym, nie martwi mnie. Jest czymś, z czym trzeba się zmierzyć i mnie to cieszy. Może jestem dziwny, ale mnie wyzwania cieszą – odparł.

Jak mówił, PO była w takim „rozgardiaszu wewnętrznym, że było jasne, że albo się rozpadnie, albo będzie musiała się wokół kogoś budować”.



Samego Tuska ocenił jako „wielkiego aktora polskiej sceny politycznej, który wraca po wielu sezonach”. Zaznaczył jednak, że Tusk jest politykiem z innego pokolenia niż on, a ponadto „wrócił nie na białym koniu, a na piechotę”.



– Wiemy, że wrócił Tusk, wiemy, jaką wizję zaproponował. Zaproponował wizję: idziemy bić się z PiS-em na śmierć i życie. A ja mam ochotę po usłyszeniu tego powiedzieć, że najważniejsze wydaje mi się nie to, że pójdziemy i wklepiemy PiS-owi, tylko jeżeli pójdziemy i wklepiemy PiS-owi bez programu na pierwszy dzień po zwycięstwie z PiS-em, to PiS wygrywa za pół roku – podkreślił.



Zaznaczył, że „ludzie nie chcą być zapisywani na kolejną wojnę polsko-polską, bo to już było”.