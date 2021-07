Nitras: Trzaskowski chciał wyborów, ale zarząd PO nie podzielił tej opinii

Rafał Trzaskowski chciał wewnętrznych wyborów w PO, ale większość zarządu nie podzieliła tej opinii; w demokracji trzeba się godzić z wyrokami większości – powiedział w radiu TOK FM poseł KO Sławomir Nitras.

Bliski współpracownik Rafała Trzaskowskiego i członek zarządu PO Sławomir Nitras był pytany, dlaczego Trzaskowski od powrotu Donalda Tuska nie domaga się wyborów w PO, choć jeszcze w środę wyrażał gotowość stanięcia na czele partii.



– Demokracja ma swoje prawa. Rafał Trzaskowski chciał wewnętrznych wyborów, by odbyły się wybory wewnętrzne na szefa Platformy Obywatelskiej. Większość zarządu krajowego partii nie podzieliła tej opinii, przedstawiła inny scenariusz. W demokracji trzeba się godzić z wyrokami większości. W tej chwili wyborów w Platformie nie będzie, postanowiliśmy na Donalda Tuska jako lidera PO i jedziemy, jak to mówią w jednej z telewizji – odpowiedział Nitras.



Dopytywany, kiedy będą wybory w PO, Nitras ocenił, iż „teraz to jest temat drugorzędny, sprawa jest rozstrzygnięta”.



Nitras był też pytany, jaką będzie miał rolę Trzaskowski w PO kierowanej przez Donalda Tuska. Przypomniał, że Trzaskowski miał umowę z Borysem Budką, że Budka będzie dbał o PO, a Trzaskowski szukał nowych środowisk. Przyznał, że zmiana na stanowisku szefa partii „wymaga na pewno zdefiniowania relacji między nowym przewodniczącym a Rafałem Trzaskowskim”.



– Trzeba dać panom chwilę na rozmowę, jaką formułę współpracy wypracować – mówił.



– Liczymy bardzo na dobrą współpracę z panem przewodniczącym Tuskiem i liczę, że zasady tej współpracy bardzo szybko zostaną ustalone – dodał Nitras.



– Platforma niewątpliwie gdzieś miała zaciągnięty hamulec. Wydaje się, że od soboty ten hamulec został zwolniony i ja się z tego powodu bardzo cieszę, cieszy się z tego też Rafał Trzaskowski – powiedział poseł KO.



– Im więcej osób, które są charyzmatycznymi liderami, tym lepiej. Tu nie ma co szukać dziury w całym – dodał.



Donald Tusk kieruje Platformą Obywatelską od soboty, kiedy to rezygnację z funkcji przewodniczącego partii złożył Borys Budka, następnie Rada Krajowa wybrała go do Prezydium Platformy. Zgodnie ze statutem PO jako najstarszy z wiceszefów ugrupowania pełni obowiązki przewodniczącego. Budka został z kolei jednym z wiceprzewodniczących.



