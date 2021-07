Papież Franciszek już po operacji, przeszedł ją pomyślnie

Papież Franciszek dobrze zniósł zabieg chirurgiczny przeprowadzony w ogólnym znieczuleniu – podało biuro prasowe Watykanu. Operacja była związana z uchyłkowatością okrężnicy. Nie wiadomo jeszcze, ile dni papież spędzi w klinice Gemelli.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w wydanym przed północą komunikacie poinformował: „Ojciec Święty, przyjęty po południu do Polikliniki A. Gemelli, został poddany wieczorem planowej operacji chirurgicznej z powodu uchyłkowatości okrężnicy”.



Papież, dodał Bruni, „dobrze zniósł zabieg przeprowadzony w ogólnym znieczuleniu przez prof. Sergio Alfieriego, któremu asystowali prof. Luigi Sofo, dr Antonio Tortorelli i dr Roberta Menghi”.



Nie wyjaśniono, jak długo Franciszek zostanie w klinice Gemelli. Wcześniej Ansa informowała za źródłami szpitalnymi, że spędzi tam co najmniej pięć dni.



84-letni Franciszek udał się do szpitala w niemal całkowitej dyskrecji. Towarzyszył mu tylko kierowca i bliski współpracownik. Zajął pokój, w którym siedem razy przebywał Jan Paweł II. Jest drugim po nim papieżem hospitalizowanym w tej klinice.



Sam zabieg był dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Wybrano termin na początku miesiąca, w którym papież częściowo wypoczywa, ponieważ zawieszone są środowe audiencje generalne.



