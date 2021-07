Zaskakujące słowa posła PiS. Przyznał rację Tuskowi

Z jednym się muszę zgodzić. Tak, pojawiło się zło, jak mówił Tusk. Właśnie wrócił Donald „zło” i to zło się nad Polską pojawiło – komentował w programie „#Jedziemy” w TVP Info poseł PiS Marek Suski.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej PO Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa partii, a z funkcji wiceszefów – Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Następnie Donald Tusk i Borys Budka zostali wybrani na wiceprzewodniczących PO, a zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Tusk, jako najstarszy wiekiem wiceszef partii.



O powrót Tuska do krajowej polityki pytany był w TVP Info poseł Marek Suski. Polityk stwierdził, że programem Platformy Obywatelskiej Tuska jest odsunięcie PiS od władzy i „doprowadzenie na srebrnej tacy Polski w objęcia Niemiec Angeli Merkel”.



– I ta wiara ma ich prowadzić. Program już dawno jest napisany w Berlinie; jest tajny, bo gdyby został ujawniony, polskie społeczeństwo na PO by nie głosowało – komentował.



Dalej polityk wypominał Tuskowi metody rządzenia. – Pamiętam, jak Tusk się zarzekał, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego. I po wyborach ten wiek podniesiono, więc prawdziwy program PO musi pozostać tajny do wyborów, bo inaczej by nie wygrała – dodał.





Suski o powrocie Tuska: Wskazanie Niemiec

– Myślę, że powrót Donalda Tuska to wskazanie głównie Niemiec, żeby w Polsce było tak, żeby nie przeszkadzać,. Jedną bardzo ważną rzecz dla Niemiec i Rosji załatwił, bo dziś Nord Stream jest na ukończeniu – wskazał.

Pytany o osiągnięcia Tuska Suski ocenił, że na pewno jakieś ma, ale nie dla Polski. – Likwidacja stoczni, propozycje, żeby stoczniowcy wyjechali do Niemiec pracować, bieda, zabrane pieniądze z OFE – wyliczał.



– Tusk nigdy nie próbował nawet załatwić czegokolwiek dobrego dla Polski, jego osiągniecia tu są żadne, jego powrót pokazał, że PO jest prywatnym folwarkiem Angeli Merkel. Teraz ten jad będzie się sączył – dodał.



Suski odnosząc się do słów Tuska z sobotniej konwencji mówił, że z jednym musi się zgodzić. – Pojawiło się zło, jak mówił. No właśnie wrócił Donald „zło” i to zło się nad Polską pojawiło – komentował parlamentarzysta.



Suski ocenił też, że Tusk jest germanofilem, który „kocha bardziej Niemcy niż Polskę”. – Gdyby rządził, mielibyśmy pewnie ogromną kwotę uchodźców do przyjęcia. Polska pogrążyłaby się w wojnie ideologicznej, musielibyśmy wprowadzić te wszystkie nowinki: od homoseksualnych małżeństw do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe – mówił.

