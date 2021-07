Polacy w Wimbledonie. Dziś gra o ćwierćfinał

Iga Świątek w samo południe, a Hubert Hurkacz w meczu numer trzy również na korcie numer dwa – dwoje polskich tenisistów powalczy w poniedziałek o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie.

Niedziela była dniem przerwy w rywalizacji na londyńskiej trawie, a po niej przychodzi „szalony poniedziałek”, jak to nazywają organizatorzy i eksperci. Wimbledon jest jedyną lewą Wielkiego Szlema, kiedy w planie jest rozegranie wszystkich 16 spotkań 1/8 finału singla kobiet i mężczyzn. W żadnym innym turnieju tej rangi ćwierćfinaliści nie są wyłaniani jednego dnia.



Po raz pierwszy od 2013 r. do drugiego tygodnia Wimbledonu, ale i jednocześnie w ogóle imprezy wielkoszlemowej przebiło się w singlu dwoje Polaków. Edycja sprzed ośmiu lat była najbardziej udana dla Biało-Czerwonych, bo Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz dotarli do półfinału, a ten drugi w „derbowym” ćwierćfinale wyeliminował Łukasza Kubota.





Iga Świątek–Ons Jabeur

Mistrzowska forma Świątek. Awans w niecałą godzinę Iga Świątek gra jak z nut i skutecznie odbiera rywalkom radość z tenisa. Kolejną ofiarą Polki została Rumunka Irina Begu, która w dwóch setach... zobacz więcej

Teraz teoretycznie łatwiej do tamtych sukcesów będzie nawiązać Świątek. Rozstawiona z numerem siódmym 20-latka z Raszyna w samo południe czasu polskiego zagra z siedem lat starszą Ons Jabeur, będąca 24. rakietą świata.Polka na razie idzie jak burza. Nie straciła dotychczas seta, a trzem rywalkom oddała ledwie 13 gemów. Zapewniła sobie już minimum 181 tys. funtów, czyli ok. 950 tys. zł premii i awans w rankingu światowym, co najmniej na siódme miejsce – najwyższe w karierze.

Tunezyjka wcześniej w Wimbledonie nie spisywała się tak dobrze, ale zwycięstwo nad Świątek pozwoliłoby jej wyrównać najlepszy wynik w Wielkim Szlemie, jakim jest ćwierćfinał Australian Open 2020. W tym roku Londynie wygrała już m.in. z mającą najlepsze lata za sobą słynną Amerykanką Venus Williams, ale też pokonała triumfatorkę z 2017 r. Hiszpankę Garbine Muguruzę.



Świątek i Jabeur na korcie zmierzyły się dotychczas raz - w 2019 r. na twardej nawierzchni w Waszyngtonie podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego zwyciężyła 4:6, 6:4, 6:4.



Na lepszą z tej pary w ćwierćfinale czekać będzie rozstawiona z dwójką Białorusinka Aryna Sabalenka bądź 18. Jelena Rybakina z Kazachstanu.

#wieszwiecej Polub nas

Sensacja! Polka wyeliminowała czołową rakietę świata Magda Linette pokonała w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu rozstawioną z numerem czwartym Elinę Switolinę 6:3, 6:4. To jeden z... zobacz więcej

Przed Hurkaczem znacznie trudniejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem rozstawiony z numerem drugim Daniił Miedwiediew. W sobotę Rosjanin przegrywał już z doświadczonym Chorwatem Marinem Cilicem 0:2, ale wygrał w pięciu setach.





Wimbledon: Hubert Hurkacz–Danił Miedwiediew

źródło: pap, tvp info

Miedwiediew, który przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii wygrał na trawie turniej na Majorce, ma dobrą passę w Wielkim Szlemie; w ubiegłym roku był w półfinale US Open, a w tym dopiero w finale Australian Open musiał uznać wyższość Serba Novaka Djokovica. W Paryżu odpadł w ćwierćfinale, a teraz po raz pierwszy zameldował się w 1/8 finału Wimbledonu.Hurkacz w Londynie już odniósł życiowy sukces w Wielkim Szlemie, bo wcześniej nigdy tak daleko nie doszedł.W poniedziałek poza dwoma pojedynkami z udziałem polskich tenisistów na korcie zaprezentują się wszystkie największe gwiazdy.Polak i Rosjanin na korcie powinni pojawić się ok. godz. 16–17. Zwycięzca w ćwierćfinale trafi na słynnego Szwajcara Rogera Federera bądź Włocha Lorenzo Sonego.Z kolei wczesnym popołudniem na korcie nr 16 o ćwierćfinał powalczy w deblu Łukasz Kubot. Rozstawieni z numerem ósmym Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo, którzy w 2017 r. triumfowali w tej imprezie, spotkają się z Brytyjczykiem Lloydem Glasspoolem i Finem Harrim Heliovaarą.