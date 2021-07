Burze z gradem. IMGW ostrzega kilka województw

IMGW wydał w poniedziałek alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla kilku województw północnej części Polski. Według synoptyków burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i silny wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem i gradem dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.



Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Zapowiadana wysokość opadów to od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.



W poniedziałek temperatura w całym kraju będzie wyrównana, poza obszarami podgórskimi i wybrzeżem, gdzie będzie od 22 do 25 st. Na pozostałym obszarze kraju od 24 do 28 st. Najcieplej będzie na Śląsku, Dolnym Śląsku i w woj. opolskim.

