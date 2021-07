Krzysztof Brejza przeprasza Kasę Stefczyka. Uwagę zwraca jeden fakt

Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza przeprosił Kasę Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych. Ma to związek z prawomocnym wyrokiem sądu po tym, jak sugerował związki Kasy z działalnością piramidy finansowej Amber Gold.

Przeprosiny senator Brejza zamieścił na Twitterze. Uwagę zwraca fakt, że zrobił to w nocy. Wpis opublikował krótko po godzinie 1.



„Krzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Franciszka Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy poprzez rozpowszechnianie w mediach bezpodstawnych sugestii, jakoby Kasa Stefczyka finansowała rozruch oraz działalność Amber Gold.



Krzysztof Brejza przyznaje, że Kasę Stefczyka nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a sugestie o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię publiczną w błąd co do działalności Kasy Stefczyka, za co Krzysztof Brejza wyraża ubolewanie”.

PRZEPROSINY DLA KASY STEFCZYKA pic.twitter.com/ADvZAxkPzP — Krzysztof Brejza - Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) July 4, 2021

źródło: Twitter, portal tvp.info

Przeprosiny są wynikiem prawomocnej decyzji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Bezpodstawne sugestie wobec Kasy Stefczyka Brejza formułował jeszcze jako członek Sejmowej Komisji Śledczej ds. Amber Gold.Jak przypomina wPolityce.pl,opublikować na stronie głównej jego strony internetowej, stronie głównej portalu internetowego Interia.pl, stronie głównej portalu internetowego Wiadomo.co oraz stronie głównej portalu internetowego Tokfm.pl oświadczenie, w którym przyznaje, że naruszył dobra osobiste Kasy Stefczyka.Brejza musi też przeprosić Kasę Stefczyka na łamach dziennika „Rzeczpospolita” i na profilu w serwisie Twitter.