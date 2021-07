Niemieckie media zachwycone powrotem Tuska do PO. Liczą na pojedynek „wagi superciężkiej”

„Donald Tusk jest teraz liderem polskiej opozycji” – pisze na swoim portalu Deutsche Welle mimo, że powórt Tuska jest krytycznie przyjmowany choćby przez Lewicę. „Polska zmierza ku pojedynkowi wagi superciężkiej” – przewiduje z kolei serwis dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” choć PO właściwie leży już na sondażowych łopatkach. Niemieckie media szeroko komentują powrót Tuska na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej. Część wspomina też o reelekcji Jarosława Kaczyńskiego na przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu autorów relacji z Polski podkreśla, że Tusk został „jednogłośnie” wybrany na wiceprzewodniczącego PO, co pozwoliło mu objąć przywództwo w partii jako po. prezesa. Mimochodem wspominają, że objęcie stanowiska przewodniczącego musi zostać potwierdzone przez pozostałych członków partii „czego daty jeszcze nie ustalono” – jak zaznacza zeit.de.



Dziennikarze zza Odry chętnie i bez wyjaśnień cytują za to litanię oskarżeń, jakie lider PO skierował pod adresem Zjednoczonej Prawicy: od błędów w zarządzaniu koronakryzysem, przez „realizowanie rosyjskiej agendy” i osiągnięcie „mizernych stosunków z USA” po „antyeuropejskość¨. Powtarzają, że to PiS wszczął spór z UE, Niemcami, a nawet Republiką Czeską, że „zło rządzi w Polsce”, a gdy widzi się zło należy z nim walczyć nie tłumacząc się z niego.



Z kolei FAZ zauważa, że największym przegranym zjazdu jest Rafał Trzaskowski, który porzucił marzenia o kierowaniu Platformą. Informuje czytelników, że prezydenta Warszawy, który sygnalizował zamiar objęcia przywództwa w PO należy uznać za przegranego partyjnego kongresu.

Morgenpost.de, portal dziennika „Berliner Morgenpost”, równie entuzjastycznie relacjonując powrót Tuska, zaznacza, że PO ma pewne problemy. Dwa najpoważniejsze to według redakcji wspomniany spór z Trzaskowskim i „niewyraźne” stanowisko wobec żądań „obywateli” przeciwnych „zaostrzeniu przepisów o przerywaniu ciąży”, co, zdaniem Niemców, stanowi „fundamentalnie istotną kwestię w polskiej polityce”.



„Tageszeitung” widzi w Tusku odnowiciela Platformy Obywatelskiej, który poprowadzi ją do zwycięskich wyborów by „odebrać władzę narodowym populistom z Prawa i Sprawiedliwości rządzącym od 2015 roku w sposób coraz bardziej autokratyczny”.



Niemiecka telewizja publiczna ARD w swoim głównym wydaniu magazynu informacyjnego Tagesschau o godz. 20 mnóstwo miejsca poświęciła powrotowi Donalda Tuska. Jan Pallokat, korespondent ARD z Warszawy pisze na stronie Tageschau, że „Polska pod rządami PiS jest najbardziej samotnym krajem w ostatnich dziesięcioleciach”.