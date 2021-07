Prezydent: Żydzi mają możliwość dochodzenia w Polsce swoich praw

Ta ustawa nie wzięła się znikąd. Trybunał Konstytucyjny – zanim jeszcze Zjednoczona Prawica wygrała wybory – wydał orzeczenie, w którym de facto nakazał ustalenie takich przepisów – powiedział w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info Andrzej Duda, komentując wątpliwości Izraela dotyczące ustawy kończącej w Polsce dziką reprywatyzację. Prezydent zapewnił, że Żydzi „od ponad 30 lat mają możliwość dochodzenia w Polsce swoich praw” i dalej będą mieli taką możliwość na drodze cywilnej.

24 czerwca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postepowania administracyjnego, zgodnie z którą m.in. po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Nowe przepisy mają zakończyć dziką reprywatyzację.



Niedługo po uchwaleniu ustawy Ambasada Izraela w Polsce opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym stwierdzono, że „procedowana zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę”.





„Ta ustawa nie wzięła się znikąd”

– Ta ustawa nie wzięła się znikąd. Trybunał Konstytucyjny – zanim jeszcze Zjednoczona Prawica wygrała wybory – wydał orzeczenie, w którym de facto nakazał ustalenie takich przepisów właśnie z uwagi na pewność obrotu prawnego. W związku z powyższym polski parlament realizuje w tej chwili wytyczną Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Andrzej Duda.Prezydent podkreślił, że Żydzi „od ponad 30 lat mają możliwość dochodzenia w Polsce swoich praw”. – I dalej będą mieli pełną możliwość dochodzenia tych praw na drodze cywilnej, natomiast jeżeli chodzi o kwestie administracyjne, i właśnie stwierdzanie nieważności decyzji, to przez te 30 lat cały czas było to możliwe. Myślę że jednak zdecydowanie ci, którzy naprawdę chcieli to zrobić, już dawno to zrobili – dodał.– Już przed laty Trybunał Konstytucyjny wydał to orzeczenie. Jeżeli mówimy o praworządności, to przede wszystkim powinny być realizowane orzeczenia TK. Więc wreszcie to orzeczenie jest realizowane – podsumował prezydent Andrzej Duda.

„Nord Stream 2 załatwia interesy rosyjsko-niemieckie”

Prezydent odniósł się również do gazociągu Nord Stream 2, którego budowę – jak wskazał – trudno postrzegać pozytywnie. – To jest na pewno dla naszej części Europy i w ogóle dla Unii Europejskiej bardzo negatywny projekt. Załatwia interesy rosyjsko-niemieckie, ale zagraża interesom pozostałej części, nie tylko UE, ale także np. Ukrainy – powiedział.Andrzej Duda dodał, że w perspektywie tej inwestycji kluczowe jest zapewnienie dostaw gazu do polskich odbiorców. Zwrócił uwagę, że bez dywersyfikacji dostaw gazu, Polska mogłaby się znaleźć w „tarapatach energetycznych”, gdyby np. Nord Stream 2 został wykorzystany do obejścia gazociągu jamalskiego, którym mógłby przestać płynąć gaz.W związku z tym zapewniamy alternatywne źródła dostaw, po to byśmy byli zabezpieczeni. Jeśli będzie trzeba, to będziemy budować kolejny gazoport (w Gdańsku – red.). Jeśli będzie trzeba, to będą budowane kolejne – dodał.

