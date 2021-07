Minister Ziobro składa pozew przeciw Tuskowi

– Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia – mówił w trakcie konferencji prasowej szef PO Donald Tusk. Te słowa nie zostały bez odpowiezdi. – Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew – zapowidział minister Zbigniew Ziobro.

W czasie konferencji prasowej Tusk nie szczędził ostrych słów pod adresem prokuratora generalnego. – Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego – mówił szef PO.



W ten sposób Tusk odniósł się do sprawy Przemysława K., na którym ciążą zarzuty korupcyjne. CBA zatrzymała go w 2017 r., ale działania operacyjne wobec niego podjęła jeszcze za rządów PO-PSL. Przemysław K. twierdzi jednak, że dostał propozycję rozwiązania swoich problemów z prokuraturą w zamian za 1,5 mln euro. Osoba, która zgłosiła się do niego miała proponować mu soptkanie z ministrem Ziobro.



Zbigniew Ziobro zapowiedział, że złoży pozew w sprawie wypowiedzi Donalda Tuska.

Czego boi się i kogo chce chronić @donaldtusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 4, 2021

Spotkanie z ministrem sprawiedliwości miał proponować Adam Hofman, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił Przemysław K. w wywiadzie udzielonym Onetowi.



Zdaniem prokuratury te twierdzenia K. to „niewiarygodna linia obrony oskarżonego, którego proces się zaczyna i któremu za zarzucane czyny grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności”.





Śledczy podkreślają „na żadnym etapie postępowania – ani przed prokuratorem, ani przed sądami, które decydowały o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania i jego przedłużaniu – nie wspominał o złożonej mu rzekomo ofercie uniknięcia aresztowania, a potem odzyskania wolności w zamian za łapówkę. Nie potwierdzają też tego żadne ustalenia ani dowody ze śledztwa”. Przemysław K. nie składał zresztą zawiadomienia o takim przestępstwie.



Zarzuty, według prokuratury, są potwierdzone szeregiem dowodów – w tym dokumentacją bankową czy podsłuchami rozmów telefonicznych.



