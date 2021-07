Atak hakerski zdezorganizował pracę szwedzkich sklepów

W Szwecji, po piątkowym ataku hakerskim na amerykańskiego dostawcę oprogramowania, korzystająca z jego usług sieć 800 sklepów spożywczych Coop pozostawała w niedzielę zamknięta. Problemy mają także apteki i szwedzka państwowa kolej.

Jak poinformował w niedzielę koncern Coop, „trwają intensywne działania naprawcze, ale większość sklepów pozostanie zamknięta”. Nie wiadomo, czy placówki zostaną otwarte w poniedziałek, gdyż każda kasa wymaga ręcznego resetowania i przeprogramowania. To największa w historii szwedzkiego handlu tego typu awaria.



W piątek wieczorem we wszystkich sklepach Coop przestał działać system kas Visma Esscom, wykorzystujący oprogramowanie amerykańskiej firmy Kaseya.



Według agencji Bloomberg Kaseya jest główną ofiarą ataku „ransomware” hakerów z powiązanej z Rosją grupy REvil. Blokują oni dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwiają odczyt zapisanych w nim danych często poprzez techniki szyfrujące. Sprawcy takich ataków żądają zazwyczaj okupu za przywrócenie stanu poprzedniego.

. W związku z tym w weekend w wielu mniejszych miejscowościach w sklepach konkurencyjnych sieci brakowało niektórych towarów. Część ze sklepów zdecydowała się kupić od Coop produkty. Niektóre sklepy Coop rozdawały klientom jedzenie o krótkiej dacie przydatności do spożycia.W Szwecji, a także sieci aptek Apoteket Hjartat i stacji benzynowych St1.Szwedzki minister obrony Peter Hultqvist w komentarzu dla telewizji SVT nazwał atak hakerski „bardzo niebezpiecznym dla społeczeństwa”. – W innej sytuacji polityki bezpieczeństwa autorem takich działań może być obce państwo – stwierdził.