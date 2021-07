Senator Bury porównał Tuska do Stalina

Senator Jacek Bury, do 2021 r. członek Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej (obecnie w Polska 2050) porównał Donalda Tuska do Stalina. Chodzi o... poranną przebieżkę, która dla jego partii okazałą się tak ważnym wydarzeniem, żę należało o niej poinformować na oficjalnym profilu ugrupowania.

Na oficjalnym koncie Platformy Obywatelskiej opublikowano zdjęcia przedstawiające Donalda Tuska biegającego po parku. „Przypomina się dowcip o Stalinie” – skomentował senator Bury i wyjaśnił - „Radzieckie Radio: 6:30 Tow. Stalin wstaje a z nim cały ZSRR”.

Przypomina się dowcip o Stalinie: Radzieckie Radio: 6:30 Tow. Stalin wstaje a z nim cały ZSRR; 6:45 Tow. Stalin gimnastykuje się a z nim cały ZSRR itd �� — Jacek Bury Senator RP�������� (@jacek_bury) July 4, 2021

źródło: Twitter

Jacek Bury uzyskał w 2019 r. mandat senatorski jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, z poparciem Koalicji Polskiej (PSL) i Lewicy. Zasiadał w Klubie Parlamentarnym KO do 18 stycznia 2021 r. Opuścił go by zasilić szeregi Polski 2050 Szymona Hołowni. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj