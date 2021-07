Bitwa pod Kłuszynem otworzyła drogę do Moskwy. Rocznica wielkiego zwycięstwa [WIDEO]

Dziś 411. rocznica bitwy pod Kłuszynem. Było to jedno z największych zwycięstw w dziejach polskiego oręża. 4 lipca 1610 roku wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozgromiły kilkukrotnie liczniejszą moskiewsko-szwedzką armię. Zwycięstwo otworzyło Polakom drogę do Moskwy.

Do bitwy doszło w trakcie wojny polsko-rosyjskiej z lat 1609-1618. Wojska polsko-litewskiej Rzeczypospolitej oblegały w lecie 1610 r. Smoleńsk. Na wieść o nadciągającej z odsieczą armii, hetman Stanisław Żółkiewski wyruszył jej naprzeciw.



4 lipca pod Kłuszynem armia polsko-litewska, licząca ok. 6 tys. żołnierzy, stanęła naprzeciwko ok. 30 tys. Rosjan dowodzonych przez carskiego brata Dymitra Szujskiego i 6 tys. najemników (głównie szwedzkich) pod wodzą Jacoba de la Gardie. Bitwa zakończyła się pogromem wojsk rosyjsko-szwedzkich. Po ich stronie zginęło ok. 8 tys. żołnierzy. Strona polsko-litewska straciła ich zaledwie ok. 300.



Zwycięstwo otworzyło wojskom Żółkiewskiego drogę na Moskwę. Słysząc o skali klęski, Polakom poddawały się kolejne rosyjskie miasta.

źródło: PAP, TVP.Info

Pod koniec lipca bojarzy pozbawili tronu cara Wasyla IV. W październiku polskie wojska obsadziły moskiewski Kreml, gdzie stacjonowały do 1612 r. Rocznica oswobodzenia Moskwy spod kontroli Polski jest dziś w Rosji świętem narodowym.