Marine Le Pen potwierdza start w wyborach prezydenckich

Marine Le Pen wystartuje w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku. Swoją kandydaturę potwierdziła podczas kongresu Zjednoczenia Narodowego, który odbył się w Perpignan. Członkowie partii ponownie wybrali ją na przewodniczącą.

Marine Le Pen była jedyną kandydatką na stanowisko przewodniczącego narodowców. Zdobyła 98 procent głosów uczestników kongresu.



– Po raz kolejny zaufaliście mi i tym samym stałam się kandydatką naszego ugrupowania w wyborach prezydenckich – oświadczyła liderka partii Zjednoczenie Narodowe.



– Wiemy, że nic nie zostanie nam dane bez wysiłku, jedności i spójności. Musimy przygotować, zbudować i zdobyć tą wygraną ze zjednoczonym przeciwko nam systemem. Idziemy po zwycięstwo – powiedziała Marine Le Pen.





Apel do wyborców o mobilizację

źródło: IAR

W swoim przemówieniu wezwała wyborców do mobilizacji, tłumacząc, że niska frekwencja w przyszłorocznych wyborach zapewni reelekcję Emmanuelowi Macronowi.Według Marine Le Pen, urzędujący prezydent przyczynił się do upadku państwa, „coraz słabszego wobec silnych i silnego wobec słabszych”.Le Pen skrytykowała także Unię Europejską i jej politykę migracyjną. Wezwała do utworzenia sojuszu patriotycznych partii europejskich w europarlamencie.Z sondaży wynika, że Marine Le Pen może liczyć na 23 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. W drugiej przegrałaby z Emmanuelem Macronem różnicą 20 punktów procentowych.