Albo religia, albo etyka. Min. Czarnek zapowiada zmianę przepisów

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że w najbliższych tygodniach pojawią się przepisy przywracające obowiązek wyboru między religią a etyką. Przypomniał, że religia nie jest przedmiotem obowiązkowym i nigdy takim nie będzie.

Przemysław Czarnek mówił w audycji „W otwarte karty” w Programie 1 Polskiego Radia, że trwająca od kilkunastu lat sytuacja, kiedy można nie chodzić ani na religię, ani na etykę, upośledza rolę szkoły. Minister wyjaśnił, że wprowadzenie możliwości niewybierania niczego powoduje ograniczenie funkcji wychowawczej szkoły.



– To jest w naszym przekonaniu absolutnie niewłaściwe, dlatego chcemy wrócić do tego, co było kilkanaście lat temu w polskiej szkole – czyli jeśli ktoś nie chciał chodzić na religię – bo przecież nie musi, bo religia nie jest i nie będzie obowiązkowa – to będzie chodził na etykę – powiedział minister.





Potrzeba kilku lat

Szef resortu edukacji i nauki dodał, że przepisy dotyczące powrotu do obligatoryjnego wyboru między religią a etyką pojawią się w najbliższych tygodniach, ale dojście do pełnego wprowadzenia obowiązku w życie zajmie kilka lat.Tłumaczył, że wynika to przede wszystkim z tego, że na chwilę obecną nie ma wystarczającej liczby etyków, którzy mogliby uczyć. Według szacunków brakuje około kilkunastu tysięcy nauczycieli tego przedmiotu.Przemysław Czarnek mówił, że przygotowanie do nauczania etyki w ramach studiów podyplomowych resort zlecił, za ich zgodą, kilku ośrodkom akademickim w różnych częściach Polski. Wykształcenie w tym kierunku będzie można zdobyć między innymi na Uniwersytecie Szczecińskim, Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Akademii Ignatianum w Krakowie.