Ludzkość walczyła już z koronawirusem. Ślady w DNA mówią kiedy

Koronawirus otrzymał nazwę od charakterystycznego kształtu, jaki przyjmują proteiny wirusa. Naukowcy ustalili, że nie tylko pod mikroskopem udaje się zobaczyć koronawirusa. Pozostawiają one również ślady w DNA zainfekowanej populacji. To dało naukowcom możliwość sprawdzenia, czy i kiedy ludzkość borykała się z podobną epidemią w przeszłości.

W raporcie opublikowanym w magazynie „Current Biology” badacze opublikowali wyniki badań DNA tysięcy osób z 26 odrębnych populacji na świecie. Okazało się, że dzisiejszy mieszkańcy Azji mają w swoim DNA ślady walki z koronawirusem. Rozpoczęła się ona około 20 tys. lat temu, a skończyła zaledwie 5 tys. lat temu.



– Ludzkość zawsze była infekowana przez wirusy. Wirusy to główny czynnik sprawczy naturalnej selekcji w przypadku ludzi – skomentował prowadzący badanie biolog ewolucyjny David Enard.





Ewolucja genów

W trakcie badania zidentyfikowano 42 geny, które ewoluowały w związku z atakiem wirusa. Mutacje te (zweryfikowane przez przeżywalność osobników posiadających mutację) mogą mieć różne skutki – może to być większa odporność na infekcje bądź mniejsza podatność na kopiowanie kodu wirusa w zainfekowanych komórkach. Portal Spiderswebl.pl wskazał, że istniała szansa, że ludzie z tymi mutacjami przeżyli, a następnie przekazali ją swojemu potomstwu. Ich przybliżony wiek określono, poszukując tej samej liczby mutacji w określonym genie.Mechanizm jest taki, że jeśli określona mutacja okazuje się korzystna i zwiększa przeżywalność, w naturalny sposób pojawia się w populacji coraz częściej. Zajmuje to wiele pokoleń i jest dowodem ewolucji.Obecnie czynniki genetycznie nie mają tak dużego wpływu na ryzyko zachorowania. Środki ostrożności, jakie podejmujemy oraz profilaktyka typu szczepienia mają o wiele większy wpływ, podobnie jak styl życia lub zawód, jaki wykonujemy.Oznacza to, że badacze, którzy będą analizować DNA ludzi za tysiące lat, nie zauważą tak dużego wpływu trwającej właśnie pandemii na nasze geny. Jednak to właśnie tego typu badania pomogą nam określić, na czym polega odporność na(w tym SARS-CoV-2, powodujący) i które geny identyfikują zwiększoną odporność.