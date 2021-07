Cypr. Największy pożar od dziesięcioleci, są ofiary

Cztery osoby zginęły w potężnym pożarze, który od soboty pustoszy południową flankę lasu w górach Troodos na Cyprze – poinformowały w niedzielę władze tego kraju. Prezydent Nikos Anastasiadis ubolewał na Twitterze nad „największą tragedią od kilkudziesięciu lat”.

Zwęglone zwłoki znaleziono w pobliżu wsi Odos w dystrykcie Larnaka na południu Cypru – powiedział dziennikarzom minister spraw wewnętrznych Nikos Nuris. Dodał, że ofiary są identyfikowane i że mogą to być czterej obywatele Egiptu zaginieni od soboty.



Pożar, niszczący obecnie południową flankę pasma leśnego gór Troodos, jest „największym” odnotowanym na wyspie od dziesięcioleci – napisał na Twitterze prezydent Anastasiadis. – To jest tragedia. Największy pożar od 1974 roku (kiedy wyspa została podzielona – ubolewał. Prezydent podkreślił, że doszło do utraty „życia, mienia, ziemi i lasów” i „rząd natychmiast udzieli pomocy ofiarom i ich krewnym”.



Cypr, położony w południowo-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, doświadcza częstych pożarów lasów podczas długiej letniej suszy, która tradycyjnie trwa od czerwca do października.



Pożar, który wybuchł w sobotę na północ od portowego miasta Limassol, został wszelako opisany przez władze jako jeden z najgorszych w najnowszej historii. Niszczy on południowe zbocze pasma górskiego Troodos, zielonych płuc Cypru – wskazuje agencja AFP.

��#Wildfire fanned by strong winds rages on in the southern coast of #Cyprus.



The nation has been experiencing a week-long heatwave.��️☀️



The blaze is described by officials as the worst in the country's history. #cyprusfires



More info here��https://t.co/EfPRUikmN8 pic.twitter.com/mHGLEabAn6