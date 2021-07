Putin walczy z francuskim szampanem. Podpisał ustawę

Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która przewiduje, że nazwą „szampanskoje” mogą być określane jedynie wina produkowane w Rosji. Tymczasem pochodzące z francuskiej Szampanii oryginalne napitki będą musiały umieszczać na etykietkach nazwę „wino musujące”.

Ustawa 171-FZ opublikowana oficjalnym portalu prawnym Rosyjskiej Federacji zawiera poprawki, które określają nowe definicje i wprowadzają dodatkowe wymagania dotyczące produktów winiarskich – podaje Biełsat.



W szczególności sformułowanie „wino musujące (szampan)” zostało zastąpione kategorią „wino musujące, w tym rosyjski szampan”. Jednocześnie klasyfikacja win z chronionych nazwą geograficzną odbywa się na podstawie rosyjskiego krajowego systemu ochrony produktów winiarskich, który dotyczy tylko win rosyjskich. Tak więc termin „szampan” mógł być używany tylko w odniesieniu do szampana produkowanego w Rosji.





Gigant zawiesza eksport

Jeden z najstarszych i największych światowych producentów Moet Chandon odmówił działania według nowych zasad i zapowiedział zakończenie dostaw do Rosji.Jak poinformował portal RBK rosyjski dystrybutorMoet Hennessy Distribution Rus nowe prawo wymaga ponownej certyfikacji francuskich win w celu zmiany kategorii na wino musujące i zmiany oznakowania produktu. Tymczasem zdaniem firmy francuscy producenci szampana „nie potwierdzili gotowości do zmiany kategorii win szampańskich na rynek rosyjski”.Według danych portalu RBK Rosja importuje rocznie około 50 milionów litrów win musujących i szampańskich, z czego 13 proc. to szampan z Francji.W Rosji znanym producentem „win szampańskich” jest firma Nowyj Swiet z Krymu, która po aneksji półwyspu została znacjonalizowana, a w 2017 r. sprzedana bankowi Rossija. Bank swoją ekspansję w Rosji rozpoczął, gdy do władzy doszedł, a państwowy Gazprom przeniósł tam swoje konta.