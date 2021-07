Prezydent Duda: Pochylam głowę przed wszystkimi bohaterami powstań śląskich

Dzięki III Powstaniu śląskiemu, tak niezwykle ważna część Rzeczpospolitej rzeczywiście weszła w jej skład – powiedział w Katowicach prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego. – Ludzie tu mieszkający chcieli być obywatelami Rzeczpospolitej. Dlatego sięgnęli po broń – wskazał.

Zwycięstwo III Powstania Śląskiego przerodziło się w mocną Górnym Śląskiem Rzeczpospolitą – zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Prezydent przed pomnikiem Powstań Śląskich przekazał na ręce rodziny dowódcy i uczestnika Powstań Śląskich Alfonsa Zgrzebnioka nadany mu pośmiertnie Order Orła Białego.



Podkreślił, że wielu z powstańców śląskich mogło 100 lat temu swoje zwycięstwo nazywać pełnym, bo ich ojcowizna weszła w skład Rzeczpospolitej Polskiej. – Wielu z nich swoje zwycięstwo mogło nazywać pełnym zwycięstwem, bo ich domy znalazły się w Rzeczpospolitej, Niestety wielu nie, tak jak ci ze Śląska Opolskiego, których ojcowizna pozostała poza granicami Rzeczypospolitej – wskazał.



– Należał do nich bohater naszego spotkania – Alfons Zgrzebniok, którego rodzinna Opolszczyzna pozostałą poza granicami Rzeczypospolitej, ale który mógł z satysfakcją patrzeć na to, że jego trud zaangażowania we wszystkie trzy Powstania Śląskie, w tym odpowiedzialność wojskową za dwa powstania przerodziła się w wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą mocną Górnym Śląskiem, gospodarczo i społecznie – podkreślił Duda.



Zaznaczył, że Górny Śląsk miał dla Rzeczpospolitej fundamentalne znaczenie z gospodarczego i ludzkiego punktu widzenia. – Ludzkiego, właśnie dlatego, że mieszkający tutaj ludzie, Ślązacy, tak bardzo chcieli być częścią Polski, tak bardzo czuli się Polakami, że byli gotowi chwycić za broń, żeby ich ziemia częścią Polski się stała – przypomniał.

Duda: Wielki akt patriotyzmu

– Pochylam dziś nisko głowę przed bohaterami wszystkimi Powstań Śląskich – mówił prezydent Duda. Wyjaśnił, że pochyla głowę „nie tylko przed mężczyznami, którzy walczyli z bronią w ręku”, ale też „przed tymi wszystkimi, którzy byli na ich (walczących – przyp. red.) zapleczu”, „przed kobietami, które na nich czekały i które ich wspierały” i „czasem walczyły”, „przed dziećmi i młodzieżą”, „przed wszystkimi tymi, którzy wtedy za Polską tak mocno byli”.Podziękował śląskim rodzinom za to, że w ich „familijnej pamięci są te wielkie akty patriotyzmu i odwagi”, którymi były Powstania Śląskie. –– dodał.Podziękował też władzom regionalnym oraz władzom śląskich miast, za to, że w „tak piękny sposób” pielęgnują pamięć o Powstaniach Śląskich. – To jest bardzo ważne, to buduje patriotyczne postawy, to buduje poczucie jedności, to buduje też poczucie odpowiedzialności za tę ziemię – powiedział.Ocenił, że„pięknie się rozwija”. Jednocześnie dodał: „Czekają nas tutaj wielkie zadania do wykonania. Wierzę w to, że zdołamy (...) to zadanie zrealizować z pożytkiem dla Śląska, z pożytkiem dla mieszkających tutaj ludzi”.Mówiąc o Ślązakach podkreślił, że są oni godni szacunku „z uwagi na poczucie odpowiedzialności i dziesięciolecia ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej”. – Ślązacy umieli chwycić za broń, ale na co dzień umieją chwycić za łopatę, za oskard, za świder i za na pióro po to, by pracować wypracować dla Rzeczypospolitej. Dlatego warto wiele dla śląska poświęcić, bo Rzeczpospolita jest to Śląskowi i Ślązakom winna – powiedział prezydent Duda.

Ostatni zryw

źródło: TVP Info, PAP

III powstanie śląskie, którego setna rocznica jest obchodzona w tym roku, było ostatnim zbrojnym zrywem polskiej ludności na Śląsku. Jego efektem było przyznanie Polsce znacznie większej części Górnego Śląska, niż pierwotnie zamierzano.. W tym celu z Niemiec przyjechało 182 tys. emigrantów, z Polski – 10 tys. Ostatecznie w plebiscycie wzięło udział około 97 proc. uprawnionych osób, z czego około 19 proc. stanowili wcześniejsi emigranci. Za przynależnością do Polski głosowała mniejszość – 40,3 proc. głosujących.Komisja Plebiscytowa zdecydowała o przyznaniu prawie całego obszaru– Polska miała otrzymać tylko powiaty pszczyński i rybnicki. Powstanie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja. Walki trwały dwa miesiące – powstańcy zdołali opanować prawie cały obszar plebiscytowy, broniąc go później przed siłami niemieckimi. Najpoważniejsze starcia miały miejsce w okolicach Góry św. Anny. W III powstaniu śląskim wzięło udział około 60 tys. Polaków.W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebiscytowego – czyli ponad 11 tys. km kw. – zamieszkanego przez ponad 2 mln ludzi, do Polski przyłączono 29 proc. terenu i 46 proc. ludności.W Polsce znalazły się między innymi, Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Podział był też korzystny dla Polski gospodarczo – na przyłączonym terenie znajdowały się 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni.