Kaczyński o wyjątku w uchwale dot. spółek Skarbu Państwa. „Zupełnie szczególny przypadek”

PiS w nowej uchwale zakazał najbliższym swoich polityków zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W uchwale sanacyjnej jest jeden wyjątek. – Jest zupełnie szczególny. Dotyczy tylko kilku przypadków – tłumaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Delegaci Kongresu PiS postanowili w sobotę, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS.





Wyjątek w nowej uchwale. Kogo dotyczy?

W przyjętej na Kongresie PiS uchwale zaznaczono, że zakazy nie obejmują osób, które zostały „zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Jak zaznaczał, partia musi wykonać uchwałę sanacyjną. – Cieszę się, że została podjęta jednomyślnie, ale to musi oznaczać także, że my ją wcielimy w życie; czasem będzie to bolesne, czasem trudne, ale tu nie możemy się cofać – zaznaczał Kaczyński.



Polityk mówił, że został stworzony pewien wyjątek, z którego „próbuje się robić regułę, furtkę, która w gruncie rzeczy uczyni te uchwałę bezskuteczną”.



– Otóż to jest wyjątek zupełnie szczególny, dotyczący tylko takiej sytuacji, gdzie ktoś o wysokich kwalifikacjach (np. ze względu na to, że małżonek przenosi się do innego miasta i związku z tym małżeństwo, aby pozostać razem, musi się także przenieść), ma też możliwość zajęcia podobnego stanowiska, to wtedy możemy się właśnie na to zgodzić. Ale według mojego rozeznania takich przypadków w skali partii jest minimalna ilość. Tyle, co palców u jednej ręki, a nawet mniej – oznajmił prezes PiS.



Zaznaczał, że to nie jest żaden mechanizm, który ma spowodować, „że my tej trudnej uchwały nie będziemy realizować”.

Apel do opozycji

źródło: TVP Info, portal tvp.info

Jarosław Kaczyński zaapelował też do politycznych przeciwników – kolegów i koleżanek z parlamentu – o to, by pozostałe partie „podjęły to samo w spółkach samorządowych”. –– mówił dodając, że „trzeba się oczyścić”.– Bo to zjawisko jest bardzo szkodliwe, budzi zainteresowanie i gniew ze strony społeczeństwa. Słuszny gniew, musimy się temu podporządkować. To my jesteśmy dla narodu, nie odwrotnie – podkreślał.W uchwale wskazano ponadto, że PiS w 2015 r. zaczął realizację wielkiego, kompleksowego programu przebudowy polskiego życia. W wymiarze społeczno-ekonomicznym polega on – napisano – na wprowadzeniu Polski na ścieżkę trwałego, dynamicznego, zrównoważonego rozwoju. „Naszym celem jest stworzenie polskiego modelu państwa dobrobytu oraz uzyskanie przez mieszkańców naszego kraju takiego poziomu i jakości życia, jakimi cieszą się obywatele najzamożniejszych państw europejskich” – czytamy.Jak zaznaczono, na tej drodze PiS osiągnęło wiele sukcesów, ale „niestety nie upilnowaliśmy się też przed błędami i niedociągnięciami”. „Nie ustrzegliśmy się również przed pokusami, które niesie ze sobą sprawowanie władzy” – głosi uchwała.