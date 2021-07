Poseł Konfederacji wyprowadzony z równowagi. „Zamknijcie się!”

Europoseł Dominik Tarczyński przypomniał posłowi Konfederacji Dobromirowi Sośnierzowi, jak jego partia głosowała razem z opozycją w sprawach „ważnych dla Polaków”. Przedstawiciel Konfederacji mocno się zdenerwował, kiedy Tarczyński zaczął mówić o ustawie „stop 447”. – Zamknijcie się – krzyczał do polityków w studiu „Woronicza 17”.

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz został w TVP Info zapytany o to, czy jego partia bierze pod uwagę scenariusz, w którym w jakiejś formule będzie w Sejmie głosować wspólnie z Platformą Obywatelską Donalda Tuska, np. żeby skrócić kadencję Sejmu, czy powołać rząd techniczny.



Sośnierz odparł, że w niektórych sprawach „możemy głosować wspólnie, tak jak w niektórych sprawach wspólnie z PiS-em czy z Lewicą”. – Ale nie ma mowy o żadnej koalicji w takim kształcie pozaprogramowym, koalicja tylko po to, żeby załatwić ważne sprawy dla Polaków – oznajmił.



Na słowa przedstawiciela Konfederacji zareagował europoseł PiS Dominik Tarczyński. – To bardzo ważne, o czym mówi Sośnierz, bo mówią, że oni są inni i są święci, głosują za dobrymi sprawami dla Polski – mówił eurodeputowany.





Następnie Tarczyński przypomniał, jak Konfederacja głosowała w ważnych dla Polaków sprawach. – O obrocie ziemią – przeciw; o reformie edukacji – przeciw; o Trybunale Konstytucyjnym – przeciw; antyterrorystyczna – przeciw; dezubekizacyjna – przeciw; ustawa dot. mafii vatowskich – przeciw; budżetowa – przeciw; o reformie sądownictwa – przeciw; i „stop 447” – sztandary Konfederacji – przeciw. Niech pan nie opowiada bajek o świętej Konfederacji – wyliczył.



Sośnierz nerwowo zareagował na słowa Tarczyńskiego. – Wymienił pan stertę szkodliwych ustaw. Przypominam, że ustawa „stop 447” została złożona rok temu i nic, siedzi w zamrażarce sejmowej. Nic nie robicie, ta ustawa nie ma z tym nic wspólnego – odparł Sośnierz.



Później Sośnierz zdenerwował się jeszcze bardziej. Uderzył w stół. – Chwila, no chce odpowiedzieć, a wy mnie przekrzykujecie, zamknijcie się na chwilę – krzyczał. Do jednego z polityków zwrócił się: „coś się panu popieprzyło”.



– Pan się wody napije, bo za dużo emocji – zareagował wiceminister Jacek Ozdoba.



