„Alarm!”. Ranny trafił do szpitala i zaginął. Znaleziono ciało [WIDEO]

42-letni Sebastian Spirewski z raną głowy trafił do szpitala w Grudziądzu po czym... zniknął. Szpital nie poczuwał się do winy, a policja bagatelizowała sprawę. Teraz wiadomo, że był to ogromny błąd. Ciało mężczyzny znaleziono około półtora kilometra od szpitala.

– Jak zadzwoniłam na SOR i pani powiedziała mi, że wyszedł, od razu czułam, że nie żyje – mówi reporterom programu „Alarm!” Maria Spirewska-Zuccotti, matka zmarłego. Jak teraz sprawę tłumaczy policja?

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas