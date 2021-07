„Alarm!”. Jadowite pająki w lesie pod Poznaniem [WIDEO]

Niepokojącego odkrycia dokonała spacerowiczka w okolicach Czerwonki pod Poznaniem. Chodząc po lesie natrafiła na duże pająki, o czym poinformowała strażników miejskich. – Całe znalezisko to 21 sztuk – powiedział reporterom programu „Alarm!” Damian Pietruszewski ze Straży Miejskiej w Mosinie.

– Można to porównać do przywiązania psa do drzewa – wskazał w rozmowie z reporterami programu „Alarm!” Jacek Pałasiewicz, opiekun zwierząt w poznańskim zoo.



Hodowca postanowił pozbyć się w ten sposób swoich śmiertelnie groźnych pupilków. Dziennikarze go namierzyli, ale szczególnie rozmowny nie był. Teraz czeka go zmierzenie z wymiarem sprawiedliwości.

