Lech Wałęsa ujawnił, komu zawdzięcza najwięcej. Zaskakująca odpowiedź?

Zasoby wszystkie wydałem i teraz nie mam czym obracać. Nie mam pieniędzy, a miałem – oznajmił w wywiadzie dla TVN24 Lech Wałęsa. Były prezydent mówił o swojej trudnej sytuacji finansowej (mimo bardzo dużej emerytury), o zdrowiu i śmierci. Ujawnił też, komu w swoim życiu zawdzięcza najwięcej.

Wałęsa udzielił obszernego wywiadu dziennikarzom TVN24. Mówi w nim o swoim życiu, zdrowiu, zapatrywaniu na śmierć i aktualnej sytuacji finansowej.



– Po sześćdziesiątce zdrowie zaczyna wysyłać sygnały, że są problemy. Jak chce się coś w życiu zrobić, to do sześćdziesiątki, potem życie jest już kiepskie. A z męskich spraw zostaje tylko golenie się – powiedział były prezydent.



Wałęsa podkreśla, że częściej myśli o „przyszłym życiu”. Pytany, czy boi się śmierci odpowiada, że boi się Boga. – Zastanawiam się, z czym ja się zjawię tam, u Niego. Jak będę się tłumaczył i czy ktoś będzie mnie słuchał – stwierdził. Mówi też, że najbardziej boi się bólu związanego ze śmiercią.



– (…) chciałbym już tam być. Bardziej ciekawi mnie to, co jest tam niż tu. Tu już wszystko, na czym mi zależało, poznałem. A dziś chcę już tylko spokoju – wskazał.

Wałęsa o groźbach pod adresem Cenckiewicza

Dramat Lecha Wałęsy. Pomoże mu syn milioner? Lech Wałęsa od dłuższego czasu informuje o swoich problemach z pieniędzmi. Były prezydent oświadczył, że szuka pracy, bo 6 tys. zł emerytury nie... zobacz więcej

Był też pytany o swoje skandaliczne słowa, jakie wypowiedział podczas rozprawy pod adresem Sławomira Cenckiewicza.Mnie chodziło o to, że odpowie za swoje czyny i prawda „go powiesi”. W tym sensie będzie wisiał za to wszystko, co o mnie opowiada. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia – oznajmił.Wałęsa pytany, kogo po tych wszystkich latach wspomina jako osobę, która była mu najbliższa i służyła najlepszą radą odpowiada:– Oczywiście, ja mądrości innych słuchałem, ale ja to przerabiałem, przyswajałem i uważałem za swoje. Taki mam charakter: kradnę to, co jest dobre dla mnie, i sam to realizuję. Jako swoje – mówi.

Na uwagę dziennikarza, że wiele osób zarzuca mu, że sobie sam wszystko przypisuje Wałęsa przyznał, że tak jest. – Słuchajcie, nie było ludzi z inicjatywą, wszyscy się bali. A ja musiałem się oddać walce i nie wiedziałem: zabiją, powieszą. A reszta była konsumpcyjna, tchórzliwa – mówi.





Dramat Lecha Wałęsy

Zobacz także:

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvn24

Wałęsę pytano też o jego sytuację finansową. Przyznał, że po ponad roku pandemii jest ona dramatyczna. – Zasoby wszystkie wydałem i teraz nie mam czym obracać. Nie mam pieniędzy, a miałem. I to się rzeczywiście zmieniło – powiedział.Pytany, ile ma emerytury, odpowiada, że. – No, ale przecież ja nie z tego żyłem, tylko z pracy i wyjazdów zagranicznych. A teraz tego nie ma – wskazał.– Prawda jest taka, że jak wcześniej miałem dobrą pozycję, to pieniądze same do mnie szły. No i ja je rozdawałem, to rodzinie, to obcym ludziom, jak potrzebowali. Dlatego teraz, jak pozycję mam już gorszą, do tego jest pandemia, to nie zarabiam i jestem bankrutem – dodał.