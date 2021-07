Katastrofa samolotu wojskowego. Na pokładzie były 92 osoby

Samolot wojskowy Herkules C-130, na którego pokładzie były 92 osoby, rozbił się na Filipinach. Potwierdzono śmierć 17 osób. Do zdarzenia doszło podczas próby lądowania transportowca na wyspie Jolo w prowincji Sulu na południowym zachodzie kraju.

Bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć – podaje agencja Reutera.



Wcześniej szef sił zbrojnych Filipin, generał Cirilito Sobejana, cytowany przez agencję AP, mówił, że z płonącego wraku uratowano co najmniej 40 osób, które przewieziono do szpitala, a żołnierze próbowali ocalić pozostałych pasażerów.



Jak podaje AP, generał nie ujawnił, czy są ofiary śmiertelne, ani ile osób znajdowało się na pokładzie samolotu filipińskich sił powietrznych.



Wcześniej agencja AFP informowała, również powołując się na gen. Sobejanę, że samolotem leciało co najmniej 85 osób.



Tymczasem minister obrony Lorenzana przekazał w oświadczeniu, że maszyna przewoziła 92 osoby, w tym trzech pilotów i pięciu innych członków załogi.

