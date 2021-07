IMGW wydał alerty przed burzami. Będzie niebezpiecznie

IMGW wydał w niedzielę rano alerty meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dla kilku województw północnej i wschodniej Polski. Według synoptyków burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i silny wiatr.

Pogoda na niedzielę. Burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem dla województw:Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Zapowiadana wysokość opadów to od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.Synoptycy ostrzegają też przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydanoW związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, meteorolodzy przewidują tam wzrosty stanu wody w rzekach, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych,Jak podano, gwałtowne wzrosty stanów wody mogą wystąpić także w zlewni Pilicy w woj. świętokrzyskim. Przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach i lokalne przekroczeń stanów ostrzegawczych. IMGW nie wyklucza tam podtopień.