„Bąć naszym sterem”. Żenujący fejk podany przez Bartłomieja Sienkiewicza

„I dlatego oni powinni zniknąć z polityki, jeśli nie mamy stać się narodem kretyno-analfabetów.” – napisał na Twitterze poseł PO, minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska Bartłomiej Siekiewicz, komentując zdjęcie pokazujące prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z ewidentnie dodanym hasłem zawierającym błąd ortograficzny.

Bardzo złej jakości fotografia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z hasłem zawierającym szokujący błąd została w sobotę wieczorem opublikowana przez posła PO na jego koncie na Twitterze. Hasło z błędem ortograficznym jest w boleśnie oczywisty sposób dodane do zdjęcia, a sam fejk był już wcześniej powielany w internecie w dużo lepszej jakości – we wrześniu 2020 r.. Dodatkowo internauci wspomnieli, że samemu Siekiewiczowi – do czego się przyznawał – zdarza się zrobić błąd ortograficzny.





Fejk z września 2020 r. stworzony na podstawie zdjęcia z konferencji prasowej na Nowogrodzkiej.https://t.co/6aVonMxk8Y — Samuel Pereira (@SamPereira_) July 3, 2021

Podobno zdjęcie jakie zacytowałem jest fejkiem. Na wszelki wypadek kasuje wpis. Nadal uważam, że rządy PiS chcą zmienić Polaków w kretyno- analfabetów. Dowodem nie jest zdjęcie ale min. Czarnek. — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) July 3, 2021

Były szef MSW i koordynator służb specjalnych dał się jednak złapać na stary fejk i dodatkowo opatrzył go komentarzem, który można ocenić jako co najmniej hejterski.Po mniej więcej godzinie od publikacji i wielu komentarzach pod postem, poseł PO postanowił go jednak skasować. Tłumacząc, dlaczego ściąga post ze swojego konta, nie przeprosił jednak za powielenie fejka,„Podobno zdjęcie jakie zacytowałem jest fejkiem” – napisał Sienkiewicz dodając, że „na wszelki wypadek” kasuje wpis. „Nadal uważam, że rządy PiS chcą zmienić Polaków w kretyno- analfabetów” – dodał.