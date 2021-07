Joe Biden polecił agencjom wywiadowczym odnalezienie sprawców ataku hakerskiego

Prezydent USA Joe Biden powiedział w sobotę, że zlecił amerykańskim agencjom wywiadowczym zbadanie, kto stał za atakiem ransomware, którego ofiarą padły systemy ok. 200 firm. O hakerskim ataku na dużą skalę w piątek poinformowała amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA).

Biden przyznał, że obecnie nie wiadomo, czy za atakiem tym stała grupa hakerska powiązana z Rosją, chociaż tak przypuszczała amerykańska prasa, która przypisywała go hakerom z grupy „REvil”. Podobne stanowisko przedstawiła także firma Huntress Labs Inc., specjalizująca się w bezpieczeństwie cybernetycznym.



„Nie jesteśmy pewni, kto stoi za atakiem. Początkowe myślenie było takie, że to nie był rząd rosyjski, ale teraz nie jesteśmy jeszcze pewni” – powiedział Biden i zapewnił, że Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują, jeśli uznają, że winna jest Rosja.



Ataki typu ransomware (zbitka angielskich słów „ransom” - okup i „software” - oprogramowanie) blokują dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwiają odczyt zapisanych w nim danych często poprzez techniki szyfrujące. Sprawcy takich ataków żądają zazwyczaj okupu za przywrócenie stanu poprzedniego.



Andrew Howard, dyrektor generalny szwajcarskiej firmy Kudelski Security uznał incydent za jeden a ataków o największym zasięgu przeprowadzonych przez podmioty niebędące państwami narodowymi. Ocenił, że został zaplanowany wyłącznie w celu wyłudzenia pieniędzy.



W piątek ambasada Rosji w Waszyngtonie zaprzeczyła oskarżeniom o atak hakerski.



