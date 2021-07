„Tusk liderem polskiej opozycji”. Najważniejsza informacja w niemieckiej telewizji

To dla nich polityczna wiadomość numer 1. Niemiecka telewizja publiczna ARD w swoim głównym wydaniu magazynu informacyjnego Tagesschau o godz. 20 mnóstwo miejsca poświęciła powrotowi Donalda Tuska.

Tagesschau to najważniejszy serwis informacyjny publicznego niemieckiego nadawcy ARD. Serwis o godz. 20 emitowany jest nie tylko w Das Erste ale także w większości telewizji regionalnych zrzeszonych w ARD.



Serwis informacyjny ściąga przed telewizory ok. 9 milionów Niemców.



W sobotnim wydaniu głównym tematem był powrót Donalda Tuska. Stacja poświęciła ponad trzyminutowy materiał specjalnego korespondenta do Warszawy Olafa Bocka.





Pierwsza, pełna nadziei wiadomość w głównym wydaniu Tagesschau o godz. 20 - „powrót” Donalda Tuska do polskiej polityki — ZdzisławKrasnodębski (@ZdzKrasnodebski) July 3, 2021

„Pierwsza, pełna nadziei wiadomość w głównym wydaniu Tagesschau o godz. 20 - „powrót” Donalda Tuska do polskiej polityki” – napisał na Twitterze europoseł Zdzisław Krasnodębski.



Jan Pallokat, korespondent ARD z Warszawy pisze na stronie Tageschau, że „Polska pod rządami PiS jest najbardziej samotnym krajem w ostatnich dziesięcioleciach”.



„Jarosław Kaczyński i jego partia okradli Polaków z bezpieczeństwa, a Tusk uważany jest za jedynego przeciwnika, który budzi postrach u szefa PiS”.



Korespondent ARD zauważa, że w 2007 roku Tusk był w stanie odsunąc od władzy rząd PiS, ale „odkąd siedem lat temu udał się na dobre do Brukesli jego partia przegrała wszystkie kolejne wybory, a w ostatnich sondażach zajmuje dopiero trzecie miejsce z 16-procentowym poparciem”.

