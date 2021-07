Prezes PiS: Tradycją naszej formacji jest oddzielny program dla polskiej wsi

Tradycją PiS było zawsze to, że mieliśmy oddzielny program dla polskiej wsi; dziś takowy jest również potrzebny, Polski Ład dla polskiej wsi – podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W sobotę odbył się kongres Prawa i Sprawiedliwości, w którym wzięło udział około 1500 osób – delegaci partii z całej Polski oraz zaproszeni goście.

Delegaci kongresu Prawa i Sprawiedliwości w sobotę ponownie wybrali Jarosława Kaczyńskiego na prezesa ugrupowania.



Kaczyński mówił podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości, że partia rządząca uczyniła bardzo wiele dla wsi. Zwrócił uwagę, że wieś była często głównym beneficjentem płynących transferów społecznych czy też programów pomocowych.





Polski Ład dla polskiego rolnictwa

Według Kaczyńskiego to nadal za mało i trzeba podjąć kroki, aby to zmienić. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wznajdują się liczne rozwiązania, które poprawią byt rolników i mieszkańców terenów wiejskich. – Tradycją naszej formacji jest to, że zawsze mieliśmy oddzielny od tego głównego, program dla polskiej wsi. Dzisiaj też musimy mieć taki program – Polski Ład dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa – zaznaczył prezes PiS.W ocenie Kaczyńskiego obowiązkiem odbywającego się w sobotę kongresu jest zobowiązanie wybranych władz partii do tego, żeby sformułować skuteczny program dla polskiej wsi. –– stwierdził Kaczyński.

Dodał, że ostatnie 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wyrwały Polskę z pułapki średniego rozwoju. Wskazał również, że pierwszym i najtrudniejszym zadaniem po objęciu rządów przez PiS było uporządkowanie finansów publicznych.



Do tego tematu odniosła się także rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, która była w sobotę gościem TVP Info. Zapytana, czy będą to odrębne propozycje i kiedy można spodziewać się szczegółów dotyczących propozycji dla wsi, odpowiedziała: „W tej chwili trwają już prace”.



– Ten bardzo istotny element, na którym nam zależy, to jest skrócenie łańcucha dostaw tak, żeby polscy rolnicy bez zbędnego pośrednictwa mogli swoje produkty sprzedawać. Już bardzo wiele w tej sprawie zrobiliśmy i w tej chwili trwają kolejne prace – zapewniła.



– Nie ustaniemy we wspieraniu polskiej wsi, ponieważ uważamy, że zasobna Rzeczpospolita, bogata Polska zależy od tego, jaka będzie polska wieś – dodała rzeczniczka PiS.

