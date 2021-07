„Architekt konfliktów i podziałów”. Polityk PiS komentuje powrót Donalda Tuska [WIDEO]

– Donald Tusk to stara broń. Jest architektem konfliktów i podziałów, które trwają do dziś. On i cała Platforma Obywatelska nie potrafią działać w inny sposób. Nie wiem, czyje interesy reprezentują Tusk i PO, ale na pewno nie są to interesy Polaków, którzy chcą jedności – mówiła w programie Gość Wiadomości rzecznik PiS Anita Czerwińska.

– Donald Tusk to stara broń. Jest architektem konfliktów i podziałów, które trwają do dziś. Tusk często wymienia nazwę naszej partii, głównie tym się zajmuje. Nie wiem, czyje interesy realizuje, ale to na pewno nie są interesy Polaków, którzy chcą jedności – powiedziała Czerwińska.



Zdaniem rzecznik PiS wizja polityki proponowana przez PO „nie jest tym, czego chcą Polacy”.



– Tusk nie potrafi inaczej. Musi wypowiadać się w sposób ostry i dzielący Polaków. My potrzebujemy jedności i zasypywania podziałów. Jedności potrzebujemy również, by realizować Polski Ład, który zasili i wzbogaci każdego Polaka, bez względu na to, gdzie mieszka i jakie ma poglądy – dodała.



