Nielegalni migranci z Białorusi. Litwa wprowadziła stan wyjątkowy

W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi Litwa w piątek wieczorem ogłosiła stan wyjątkowy. Premier kraju Ingrida Szimonyte tłumaczyła, że potrzebne jest to ze względu na pewne rozwiązania logistyczne. Litewscy pogranicznicy zatrzymali w sobotę kolejnych 116 imigrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-litewską. W przypadku kilku osób funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Większość osób, które nielegalnie próbowały dostać się na Litwę zatrzymano w okolicach Druskiennik na południu kraju. Straż Graniczna odnotowała przypadek oporu ze strony jednego z migrantów. W związku z tym funkcjonariusze zmuszeni byli do oddania strzałów ostrzegawczych oraz użycia gazu łzawiącego. Wszyscy zatrzymani obcokrajowcy zostali poddani testom na COVID-19 i będą izolowani do czasu uzyskania wyników.



W piątek litewski rząd wprowadził stan wyjątkowy. Ma to pomóc uprościć procedury, zaangażować dodatkowe środki w związku z napływem migrantów i ułatwić ich zakwaterowanie. Według litewskiego MSW istniejąca infrastruktura w ośrodkach migracyjnych pozwala na przyjęcie 835 osób, przy czym ponad 500 miejsc jest już zajętych.



W tym roku ogółem na Litwę z Białorusi nielegalnie próbowało się dostać 938 osób. To dwanaście razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Ponad połowa zatrzymanych pochodzi z Iraku, a także z Iranu, Syrii, Gwinei, Turcji i Sri Lanki. Minionej doby litewscy pogranicznicy zatrzymali kolejnych 116 migrantów, w nocy z czwartku na piątek – 150.



– Nie należy dramatyzować. To jest ta sytuacja, gdy potrzebujemy wsparcia lokalnych władz samorządowych przy rozstrzyganiu pewnych kwestii logistycznych – oświadczyła szefowa rządu.

Problem migracyjny nasilił się w ostatnich miesiącach. Władze Litwy niejednokrotnie wskazywały, że jest to zorganizowany biznes, w który zamieszani są białoruscy urzędnicy. Wilno uważa, że jest to forma wojny hybrydowej.



Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, którego cytuje państwowa agencja informacyjna BiełTa, oświadczył w piątek, że jego kraj, zagrożony sankcjami Zachodu, nie ma funduszy powstrzymania nielegalnych migrantów. – Szczerze mówiąc, nie będziemy dłużej trzymać tych, których dławicie w Afganistanie, Iranie, Iraku. Ze względu na wasze sankcje nie mamy ani pieniędzy, ani siły, aby to robić – powiedział Łukaszenka podczas obchodów Święta Niepodległości.





Wsparcie UE dla Litwy

Wsparcie dla Litwy w piątek obiecała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Chciałam to mocno wyrazić, naprawdę stoimy po waszej stronie w tym trudnym czasie – zakomunikowała.

Szefowa KE zapewniła, że Komisja Europejska mogłaby dać Litwie dostęp do funduszy kryzysowych w celu kontrolowania „nadzwyczajnej sytuacji” i wysłać funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), aby wzmocnić patrole. Granicę Litwy z Białorusią już patroluje sześcioro funkcjonariuszy Frontexu z Francji, Węgier i Niemiec. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć; w lipcu funkcjonariuszy ma być 30.



Ochronę granicy z Białorusią wzmocniła też Litwa. Na ten odcinek oddelegowani zostali pogranicznicy z innych jednostek, wydzielono dodatkowe zasoby techniczne, w kontrolowaniu granicy z Białorusią pogranicznikom pomagają funkcjonariusze ze Służby Bezpieczeństwa Publicznego, Związku Strzelców i innych instytucji.

#wieszwiecej Polub nas