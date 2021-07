Szokujące słowa byłego szefa SKW oskarżonego o współpracę z FSB

O Piotrze Pytlu zrobiło się głośno w grudniu 2017 roku, gdy został zatrzymany i oskarżony o przekroczenie uprawnień. Chodziło o współpracę SKW z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Pytel sugeruje, że „rosyjskie interesy reprezentuje m.in. premier Mateusz Morawiecki”. Tyle tylko, że to właśnie premier Morawiecki zablokował pomysł zresetowania stosunków UE - Rosja podczas ostatniego szczytu w Brukseli. Wywiad Pytla ukazał się w „Gazecie Wyborczej”, gdy kierownictwo w PO objął Donald Tusk.

W 2015 roku na polecenie ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza otwarto pomieszczenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO zajmowane bezprawnie przez byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz byłego zastępcę szefa tej służby.



Oprócz niewłaściwie przechowanych tajnych dokumentów, znaleziono fotografie z wyjazdu do Sankt Petersburga (10–13 września 2013 r.), gdzie oficerowie SKW (m.in. Piotr Pytel i Janusz Nosek – obaj byli szefami SKW) zwiedzają krążownik „Aurora” i z dumą pozują w marynarskich czapkach majtków z tego okrętu.



Pytel bronił się przed oskarżeniami o nadmierną zażyłość z rosyjskimi służbami, a jego zdaniem agentów możemy znaleźć... na szczytach władzy.

Koncesję na broń dla „Otwartego Dialogu” opiniował były szef SKW Piotr Pytel, który ma zarzuty współpracy z FSB https://t.co/9O9TkhvAn2 — tvp.info ���� (@tvp_info) August 2, 2017

Zobacz także:

– Czy mamy pewność, że np. pan Morawiecki albo jego żona nie mają jakichś interesów w Rosji? Rośnie u nas oligarchia, zakładane są spółki powiązane z państwem, które nie są prześwietlane, praktycznie nie ma kontrwywiadu. Dla Rosjan to raj – insynuje Pytel.Były szef SKW twierdzi, że „PiS realizuje strategiczne cele Rosji”.

– Opozycja, ludzie mediów wciąż nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia. Mało kto traktuje to poważnie: „Gdzie u nas Rosjanie?” Pisowcy wyprowadzają nas z Unii, bo są głupi". Ale wpływ Rosjan to uprawniona hipoteza kontrwywiadowcza. Często jest wręcz tak, jakby u nas rządził gubernator rosyjski – twierdzi.



Dowodem na „prorosyjskość PiS„ mają być spotkania Morawieckiego z premierami Węgier i Włoch Viktorem Orbanem i Salvininim”. – To zbliżenie z forpocztą putinowskiej obecności w Europie – uważa.



Jego zdaniem PiS prowadzi Polskę do totalitaryzmu, inspirowanego metodami znanymi z NRD. – PiS włącza ustrój totalitarny, ale dostosowany do nowych czasów. Próby dezintegracji opozycji przypominają mi sposób działania Ericha Honeckera. (...) To, co się dzieje w Polsce, odczuwam jako okupację. Nikt nas nie najechał, ale rządy PiS mają cechy zniewolenia – dodaje.





Jak wygląda realizowanie przez PiS rosyjskich interesów?

#wieszwiecej Polub nas

O tym jak niewiele słowa Pytla mają wspólnego z rzeczywistością najlepiej świadczy ostatni szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Dzięki naciskom premiera Morawieckiego Rada Europejska potępiła ataki hakerskie na kraje UE.Najważniejsza unijna instytucja odrzuciła także propozycję zresetowania stosunków z Rosją.– Była propozycja Niemiec i Francji, żeby doszło do spotkania liderów. Ja i wielu innych przywódców, a w szczególności państwa bałtyckie, lecz nie tylko, sądzimy, że jest to dalece przedwczesne. Dzisiaj byłaby to swojego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji za jego konsekwentną politykę – mówił Morawiecki.Premier zaznaczył, że dyskusja na temat Rosji podzieliła przywódców unijnych. – Polska tę propozycję Niemiec odrzuciła, ponieważ uważamy, że byłoby to swoiste raczej docenienie prezydenta Putina niż ukaranie za agresywną politykę – dodał Morawiecki.

Tymczasem o „poprawie relacji” rozmawiali w piątek prezydenci Francji i Rosji. W komunikacie podkreślono, że prezydent Emmanuel Macron „wyraził wolę Francji, by stosunki te były oparte na większym zaufaniu”.



Obaj przywódcy opowiedzieli się za kontynuacją „zorganizowanego dialogu, jaki prowadzimy w sprawie większej stabilności strategicznej kontynentu europejskiego” – zaznaczono.







Osią do wspólnych działań ma być walka z międzynarodowym terroryzmem i zmianami klimatycznymi, która jest wspólnym celem UE i Rosji, może przyczynić się do „powrotu do normalnego i pełnego szacunku dialogu” – ocenił Kreml po rozmowie, wskazując, że Rosja jest gotowa do jego podjęcia.



Prezydent Macron nie ukrywa, że zależy mu na poprawie stosunków między UE a Rosją. Podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowie rządów i państw UE odrzucili jednak francusko-niemiecką propozycję zorganizowania szczytu unijno-rosyjskiego po tym, jak Polska i kraje bałtyckie oświadczyły, że są temu przeciwne.

#wieszwiecej Polub nas