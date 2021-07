Uwaga na burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami i burzami z gradem. Najgwałtowniejsze burze przejdą wieczorem i w nocy nad wschodnią częścią Polski.

Pomarańczowe alerty burzowe. IMGW ostrzega: będzie niebezpiecznie IMGW wydał w sobotę rano alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla kilku województw wschodniej i centralnej Polski.... zobacz więcej

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim do 21, w woj. podlaskim do 19, w woj. mazowieckim i zachodniej części lubelskiego – do 22, we wschodniej części woj. świętokrzyskiego – do 23. Mieszkańcy tych rejonów mogą spodziewać się intensywnych opadów deszczu oraz lokalnie gradu. Wiatr może osiągać w porywach do 70 km/godz.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim do 20, w woj. łódzkim do 21, a we wschodniej części lubelskiego, woj. podkarpackim oraz wschodniej części małopolskiego – do północy. Mieszkańcy tych rejonów mogą spodziewać się gwałtownych opadów deszczu oraz wiatru osiągającego w porywach prędkość 75 km/godz.





IMGW: w nocy poprawa pogody

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

Według prognoz nieco lepsza sytuacja będzie we wschodniej połowie województwa lubelskiego, podkarpaciu oraz na wschodzie woj. małopolskiego. – Tam obowiązują ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami pierwszego stopnia. Sumy opadów prognozowane są nieco mniejsze, bo do 40 mm. Podobnie jest w części północno wschodniej woj. łódzkiego, gdzie opady deszczu mogą dochodzić do 35 mm – tłumaczy synoptykJakub Gawron.Poinformował również, że w nocy sytuacja pogodowa będzie się nieco poprawiać. – Z godziny na godzinę burze będą zanikać. Ostrzeżenia obowiązują najpóźniej do północy, więc w pierwszej połowie nocy sytuacja powinna nam się nieco ustabilizować i poprawić – podał.Wyjawił, że w nocy mogą wystąpić lokalnie mgły. –– powiedział.Temperatura w nocy będzie wynosić od 13 st. C. na zachodzie kraju do 17 st. C. na północnym wschodzie. – Chłodniej jedynie będzie w obszarach podgórskich – od 9 do 11 stopni Celsjusza – przekazał. – Najładniejsza pogoda w nocy będzie na zachodzie i południowym zachodzie, tam prognozujemy zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie na ogół duże z przelotnymi opadami– dodał synoptyk.