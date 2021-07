Wyjątkowe narodziny. Ekstremalnie rzadki szpak wykluł się w płockim zoo [WIDEO]

W Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku (woj. mazowieckie) wykluł się szpak balijski, jeden z najrzadszych ptaków na Ziemi. Liczebność dzikiej populacji tego endemicznego gatunku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN ocenia na około 50 osobników.

Po raz pierwszy w płockim zoo wykluł się szpak balijski – oznajmił w środę ogród. „Nasza radość z tego powodu jest ogromna, ponieważ jest to jeden z najrzadszych ptaków na Ziemi. W 2000 r. na wolności żyło tylko 12 szpaków balijskich, a w chwili obecnej Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN ocenia liczebność dzikiej populacji na maksymalnie około 50 osobników” – przekazano w informacji.



Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku podkreśla, że młody szpaczek „powoli obrasta w piórka”, pałaszuje owadzie smakołyki przynoszone na zmianę przez oboje rodziców, a opiekunowie przyznają, że pisklę ma „wilczy apetyt”.



Jak informuje płockie zoo, szpak balijski (Leucopsar rothschildi) to gatunek endemiczny z wyspy Bali, a przyczyną jego wymierania jest niszczenie naturalnego środowiska występowania tych ptaków w połączeniu z odłowem dla celów kolekcjonerskich.



„Przekleństwem szpaków balijskich jest ich wyjątkowa uroda. Mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej wierzą, że ptak ten przynosi szczęście, a jego śpiew odgania złe duchy” – wyjaśnia płockie zoo. Zaznacza przy tym, iż „na szczęście czynna ochrona w postaci programów hodowlanych pozytywnie wpływa na liczebność tego gatunku”.

Nadzieja w zoo

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Teleexpress”, PAP

„Mamy nadzieję, że dzięki hodowli zachowawczej, jaką prowadzą ogrody zoologiczne na całym świecie, jeszcze wiele pokoleń będzie mogło oglądać tego pięknego ptaka” – podkreślił płocki ogród.Placówka poinformowała jednocześnie, iż z uwagi na to, że pisklę szpaka balijskiego, które się tam wykluło, jest jeszcze dosyć lękliwe, na czas jego odchowu ekspozycja w Pawilonie Ptaków będzie nieczynna. „” – zapowiada płockie zoo.Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN zalicza szpaka balijskiego do kategorii gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem. Ptaki te zamieszkują obecnie jedynieBali. Posiadają białe upierzenie, jedynie na końcach skrzydeł czarne oraz charakterystyczną niebieską barwę wokół oczu i grzebień piór na głowie. Osiągają do 25 cm wysokości i wagę około 75 do ponad 100 g. Śpiewają, potrafiąc wydobywać głośne, przenikliwe tony. Żywią się zróżnicowanym pokarmem. W warunkach hodowlanych ptaki te żyją około 25 lat.Jak informuje Jacek Jędrzejewski, kierownik sekcji ptaków w płockim zoo, szpaki balijskie mieszkają tam od 2000 r. – początkowo były to tylko samice, a później pary, które jednak nigdy nie przystępowały do lęgów. Para, która tym razem doczekała się tam potomstwa, to 11-letni samiec, który do płockiego ogrodu trafił w 2012 r. z zoo Alphen oraz 2-letnia samica, która towarzyszy mu od 2020 r. i pochodzi z zoo w Rotterdamie.. Placówka ta obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. Powstała w 1951 r. Położona jest na malowniczej nadwiślańskiej skarpie i zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.