Podróż do Chorwacji. Ważne informacje dla wypoczywających

W pierwszą sobotę lipca w związku z okresem wakacyjnym drogi przy granicy słoweńsko-chorwackiej i autostrady na Słowenii ponownie były zakorkowane. Chorwackie służby graniczne dokładnie sprawdzają, czy podróżujący spełniają warunki zw. z restrykcjami spowodowanymi pandemią COVID-19. Od 1 lipca obowiązują nowe zasady wjazdu do Chorwacji.

Kilkukilometrowe korki przy granicy słoweńsko-chorwackiej tworzą się już od porannych godzin. Czas oczekiwania rośnie z godziny na godzinę. Obecnie czas oczekiwania na przejazd wynosi ok. 2 godzin. Na szczęście temperatury są znośnie.



Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji od 1 lipca osoby chcące wjechać do Chorwacji, zobowiązane są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu COVID. Jeżeli ktoś nie posiada takiego certyfikatu, to jest zobowiązany okazać negatywny wyniku testu PCR (nie starszy niż 72 h) lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) – nie starszy niż 48 h.



Kolejnym kryterium umożliwiającym wjazd do Chorwacji jest zaszczepienie pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V). Takie osoby jednak będą mogły przekroczyć granicę Chorwacji minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni po zaszczepieniu.



W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni, a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.

Następnie ozdrowieńcy, czyli osoby wyleczone w ostatnich sześciu miesiącach będą mogli wjechać na terytorium Chorwacji pod warunkiem okazania potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego.





Polscy policjanci na służbie w Chorwacji

W okresie letnim jak co roku polscy policjanci będą pełnili służbę w Chorwacji, gdzie Polacy często spędzają wakacje. Tym razem pojechało ośmiu funkcjonariuszy, w tym dwie policjantki. – Funkcjonariusze reprezentują garnizony: stołeczny, świętokrzyski, zachodniopomorski, wielkopolski, podlaski, małopolski i śląski – podał podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.– Liczba obywateli RP korzystających z wypoczynku na terytorium Republiki Chorwacji w 2019 r. sięgnęła blisko 1,2 mln osób. W roku 2020 Chorwację odwiedziło ponad 700 tys. polskich turystów, to nadal jest bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności wywołane pandemią koronawirusa.– tłumaczył podkomisarz.

Zaznaczył, że policjanci będą pomagać polskim turystom m.in. we wszelkich niezbędnych kontaktach ze służbami Chorwacji. – Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu – poinformował.





Kontakt do polskich służb w Chorwacji

Turyści mogą się kontaktować z polskimi patrolami. Osoby przebywające w Puli mogą zadzwonić pod numery +48 502-629-353 i +48 502-630-282; w Biogradzie +48 502-631-180, +48 502-627-554; Makarsce +48 502-630-957, +48 504-212-349 i Trogirze +48 502-646-787, +48 504-316-014.Podkreślił, że służba polskich policjantów w Chorwacji w głównej mierze polega na asystowaniu tamtejszej policji w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. – W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych, pełnienie służby w patrolach rowerowych – wyliczał Rzeczkowski.Dodał, że do zadań polskich policjantów na Chorwacji należy też „uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych wspólnie z funkcjonariuszami policji wodnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk”.