Szef Gabinetu Prezydenta o Tusku: Historia powtarza się jako ponura farsa

W tym wypadku historia powtarza się jako ponura farsa; Donald Tusk nie ma Polakom nic do zaoferowania poza swoimi uprzedzeniami, fobiami i wyobrażeniami na temat Polski – ocenił przejęcie szefostwa w PO przez b. premiera szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Szrot odniósł się w sobotę w Polskim Radiu 24 do objęcia sterów Platformy Obywatelskiej przez byłego premiera Donalda Tuska. – Jest taka stara polityczna zasada, że historia powtarza się jako farsa, w tym wypadku moim zdaniem historia powtarza się jako ponura farsa. Donald Tusk nie ma Polakom nic do zaprezentowania oprócz swoich uprzedzeń, fobii i wyobrażeń na temat Polski, które zdaje się nabył wskutek wielu lat spędzonych poza naszym krajem – powiedział polityk.





Paweł Szrot o wystąpieniu Donalda Tuska

#wieszwiecej Polub nas

Dodał, że „można powiedzieć, że to wystąpienie (Tuska podczas Rady Krajowej - PO - red.) było takim rozwinięciem retorycznych, żenujących postów na Twitterze, z których pan przewodniczący Tusk był najbardziej znany” – ocenił Szrot.Pytany, czySzrot ocenił, że „nie wykorzystał szansy, nie miał odwagi stanąć do walki o najważniejsze stanowisko w kraju” , powiedział, nawiązując do wyborów prezydenckich z ub. roku.

– Jest taka opinia, że Tusk angażuje się wyłącznie w te przedsięwzięcia, które mają 100 proc. szans na sukces. Myślę, że od tej oceny zależy, czy będzie on w 2025 roku startował na stanowisko prezydenta RP, czy nie – ocenił polityk.





Borys Budka przekazał stery byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi

W sobotę podczas Rady Krajowej Platformy ObywatelskiejByły premier w swoim wystąpieniu nazwał polityków PiS „groteskową grupą ludzi”, a rządy Zjednoczonej Prawicy - „parodią dyktatury”.Podczas dalszej, zamkniętej części posiedzenia Budka złożył rezygnację z funkcji, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz z funkcji wiceprzewodniczących partii. Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk jako najstarszy wiekiem wiceszef partii.