Powrót Donalda Tuska i reakcje polityków PO. „Bezcenny festiwal min”

Donald Tusk po siedmiu latach wrócił na fotel szefa PO. Jego wystąpienie podczas Rady Krajowej, pełne gorzkich słów pod adresem PiS, wywołało entuzjazm, ale nie u wszystkich członków największej opozycyjnej partii.

O powrocie Tuska do krajowej polityki mówiło się od dawna.



Nie wszystkim było to w smak. Chrapkę na objęcie schedy po Borysie Budce miał Rafał Trzaskowski. Ostatecznie prezeydent Warszawy ustąpił byłemy premierowi, a w sobotę Donald Tusk ponownie objął stanowisko przewodczniącego partii.



Ale jak widać było podczas sobotniej Rady Krajowej PO powrót Tuska nie był dla Trzaskowskiego powodem do wielkiej radości.





Wyraz twarzy @trzaskowski_ podczas przemówienia @donaldtusk mówi więcej niż tysiąc tekstów czy wywiadów o powrocie Tuska. Miłości ani przyjaźni tu nie będzie. — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) July 3, 2021

Zauważyli to nawet dziennikarze z mediów blisko związanych z Platformą Obywatelską.



„Wyraz twarzy Rafała Trzaskowskiego podczas przemówienia Donalda Tuska mówi więcej niż tysiąc tekstów czy wywiadów o powrocie Tuska. Miłości ani przyjaźni tu nie będzie” – napisał na Twiterze dziennikarz „GW” Łukasz Rogojsz.



„Jak patrzę na Rafała Trzaskowskiego to jest chyba bardzo wkurzony" – to wpis Joanny Miziołek z „Wprost”.

Jak patrzę na Rafała Trzaskowskiego to jest chyba bardzo wkurzony! — Joanna Miziołek (@JMiziolek) July 3, 2021

Festiwal min polityków PO w trakcie powrotu @donaldtusk i przemówienia @bbudka - bezcenne. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) July 3, 2021

„Festiwal min polityków PO w trakcie powrotu Donalda Tuska i przemówienia Borysa Budki – bezcenne” – stwierdził Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej”