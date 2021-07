Tusk wrócił. Sympatycy premiera Morawieckiego przypominają jego „zasługi”

Wysokie bezrobocie, 1500 zł brutto minimalnej pensji, 800 zł minimalnej emerytury, 150 miliardów zł zabranych z OFE, podniesienie wieku emerytalnego – to tylko niektóre z „zasług”, jakie przypomnieli sympatycy premiera Mateusza Morawieckiego Donaldowi Tuskowi.

W sobotę podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej szef PO Borys Budka ogłosił, że przekazuje stery w partii byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi.



Były premier w swoim wystąpieniu nazwał polityków PiS „groteskową grupą ludzi”, a rządy Zjednoczonej Prawicy – „parodią dyktatury”. – Idziemy po zwycięstwo, bo się was (PiS-u) nie boimy – mówił.



Podczas dalszej, zamkniętej części posiedzenia Budka złożył rezygnację z funkcji, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz z funkcji wiceprzewodniczących partii. Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk.



Powrót Tuska skomentowali internauci. Sympatycy premiera Mateusza Morawieckiego na Twitterze przypomnieli „zasługi” Tuska za czasów rządów jego gabinetu.



„To już oficjalnie – Donald Tusk wraca do polskiej polityki i staje ponownie na czele Platformy Obywatelskiej! Zatem naszym obowiązkiem jest przypomnieć, jak fatalnym jest politykiem” – czytamy na profilu „Popieramy Premiera Mateusza Morawieckiego”.

Dołączone do wpisu nagranie rozpoczyna się słowami Tuska z 2014 roku, kiedy pełnił jeszcze funkcję premiera. Deklarował wtedy, że on sam chciałby dać dzieciom nawet 1000 zł, dzięki czemu byłby „najszczęśliwszym premierem w Europie”, ale nie wie, gdzie są „zakopane miliardy”.



– Bo jeśli jest na to pomysł, jak to sfinansować, to nie można tego ukrywać, bo szkoda każdego dnia. Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane – bo w Zakopanem nie – i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie, jeśli będę mógł być autorem czy współautorem takiego projektu – twierdził ówczesny szef rządu.



„Wiemy, gdzie te pieniądze można było znaleźć. Były w kieszeniach przestępców podatkowych” – komentują internauci w nagraniu i pokazują, w jakim tempie rosła luka VAT za rządów PO-PSL.



Dalej wyliczono „osiągnięcia” Tuska, wśród których znalazły się: 13,4-procentowy poziom bezrobocia, 1500 zł brutto minimalnej pensji, 799 zł brutto minimalnej emerytury, „152 miliardy zł zabrane Polakom z OFE”, likwidacja stoczni, podniesienie wieku emerytalnego, podwyżka VAT do 23 proc., 5 zł za godzinę pracy, „wyprzedaż majątku narodowego”.



W kolejnym fragmencie nagrania wyliczono „sukcesy” Tuska w Unii Europejskiej, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej: „brexit, największy kryzys migracyjny w historii, słaba reakcja UE na agresję Rosji na Ukrainie”.

