W cieniu Tuska. Trzaskowski odejdzie z Platformy?

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i na posiedzeniu Rady Krajowej PO przejął stery w partii po tym, jak z funkcji szefa zrezygnował Borys Budka. Z widowni wszystkiemu przyglądał się Rafał Trzaskowski. Czy polityk opuści teraz partię, w której władzę jeszcze kilka dni temu gotowy był przejąć?

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej dotychczasowy szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka złożył rezygnację z funkcji, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz – z funkcji wiceprzewodniczących partii.



Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk.



– Trzeba przekazać pałeczkę, żeby wspólnie osiągnąć zwycięstwo, żeby wspólnie osiągnąć sukces. Dlatego dzisiaj, panie premierze, drogi Donaldzie, dziś chcę ci przekazać stery PO. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa – mówił Budka przekazując Tuskowi stery w Platformie.



– Jesteśmy to winni wyborcom, po prostu odbudowanie Polski. Kto inny będzie się nadawał do tego lepiej, jak człowiek, który przeprowadził Polskę suchą stopą przez kryzys gospodarczy, kto przez dwie kadencje budował zjednoczoną Europę i jeszcze w między czasie potrafił ograć PiS 27 do 1 – mówił Budka.

Wyniki sondażu o Tusku. Tak odpowiedziała aż połowa badanych Połowa badanych jest zdania, że Donald Tusk nie ma szans na to, by ponownie mógł objąć funkcję premiera – tak wynika z nowego sondażu SW Research... zobacz więcej

– Tak, wróciłem – powiedział z kolei Tusk. – Wiem, że trochę długo czekaliście, nie żebym mówił, że wszyscy na mnie czekali z utęsknieniem. Wróciłem, jak mówił Borys, na sto procent – dodał.





Rafał Trzaskowski a powrót Tuska

Przypadek Trzaskowskiego pokazuje, że w polityce trzeba płynąć na fali i wykorzystywać każdy moment, bo może się wydawać, że nie ma konkurencji, jest czas na zakładanie stu ruchów i szukanie spinu, a potem zza pleców wychodzi taki Tusk i o władze nie prosi, tylko ją bierze. — Marcin Makowski (@makowski_m) July 3, 2021

Zobacz także:

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PORTAL TVP.INFO

Podczas oficjalnej części zabrakło wystąpienia wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który jeszcze kilka dni temu oświadczył, że jest gotowy przejąć szefostwo w Platformie.– Prawdopodobnie Borys Budka jest gotów zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ja rozmawiam z Borysem Budką bardzo często i z ostatnich rozmów wynika, że jest gotów na taki scenariusz – mówił w środę polityk.– Natomiast jeżeli on rzeczywiście zastanawia się nad tym, żeby zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego PO,– dodał.Trzaskowski na konwencji PO był słuchaczem, który na słowa Tuska. Po zakończeniu spotkania Trzaskowski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy i szybko udał się do samochodu mówiąc, że jedzie na szczepienie.W kontekście powrotu Tuska Trzaskowskiemu przypomniano słowa, które dokładnie rok temu wypowiedział na spotkaniu w Łodzi. – Nie boję się tego powiedzieć, ale Donalda Tuska nie ma już w polskiej polityce – mówił.