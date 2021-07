Budka rezygnuje. Donald Tusk: Wróciłem na 100 procent

Donald Tusk zostanie nowym szefem Platformy Obywatelskiej. Dotychczasowy przewodniczący Borys Budka złoży rezygnację, o czym sam poinformował podczas Rady Krajowej PO. – Wiem, że trochę długo czekaliście. Wróciłem na 100 procent – mówił Tusk.

Po godz. w sobotę 10 w Warszawie rozpoczął się zjazd Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Budka w przemówieniu otwierającym do uczestników zjazdu powiedział, że miniony rok był niezwykle ciężki.



– Był rokiem próby i ogromnych wyzwań. Żyliśmy w strachu o naszych bliskich. Baliśmy się o edukację naszych dzieci. Wielu drżało o przetrwanie swoich firm, uratowanie dorobku życia. Wielu go niestety straciło. W takich warunkach nie uprawia się polityki. Nie myśli się o sondażach – powiedział Budka.



Jak dodał, w warunkach epidemii myśli się o drugim człowieku, walczy o dobro człowieka. – Człowieczeństwo to przede wszystkim wartości: dobro, wzajemna pomoc, solidarność, współpraca, upominanie się o skrzywdzonych, wykluczonych, zapomnianych, pominiętych. To było zadanie nas wszystkich, zadanie PO. To było w końcu moje zadanie i cel w ostatnim roku, i to nam się udało – doda Budka.



Podkreślił przy tym, że ideą, która mu przyświecała w każdym działaniu, była wiara i absolutne przekonanie, że to człowiek jest najważniejszy. – Bo to człowiek musi być w centrum naszej uwagi. Bo nie bez powodu PO jest obywatelska, a obywatelskość to szacunek do drugiego człowieka – wskazał Budka.

Budka rezygnuje z szefowania PO

Budka podczas swojego przemówienia podkreślił, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki na jego zaproszenie i na jego prośbę.– To jest ten dzień. Na moje zaproszenie i prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Wraca w 100 procentach. Dziś, drogi Donaldzie,Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa – mówił Borys Budka.– Wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Wróciłem na 100 procent. Platformo, jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli – mówił Donald Tusk.– Chcę wyraźnie powiedzieć, że mam swoje lata, naoglądałem się tej polityki, uczestniczę w niej od końca lat 70. Naprawdę jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Każdy ma ambicje, aspiracje, swoje przegrane i wygrane – podkreślił b. premier podczas swojego wystąpienia.– To, co mnie tutaj spotkało, począwszy od decyzji Borysa (Budki), to było mocniejsze niż wszystkie moje osobiste potrzeby ruszenia z powrotem do walki, bo dało mi wiarę, że mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, zupełnie nie patrząc na swoje interesy – powiedział Tusk.Jak podkreślił były premier, Polakom należy się kilka słów wyjaśnienia, dlaczego zdecydował się na powrót do polskiej polityki właśnie teraz. – Jak wiecie, czuję się współodpowiedzialny za losy Platformy – zaznaczył.Dodał, że „nie żywi jakichś szczególnych, głębokich uczuć do politycznych bytów – do partii, do organizacji”. – Kocha się dzieci, żonę, rodziców, wnuki – to się kocha tak szczególnie, wyjątkowo – podkreślił Tusk.– Ale tak naprawdę tym politycznym powodem jest moja wiara – i nic jej nie zmieni – że Platforma jest niezbędna, jest potrzebna, jest potrzebna jako siła, a nie jako wspomnienie, żeby wygrać z PiS-em walkę o przyszłość – zastrzegł.