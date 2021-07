Wyniki sondażu o Tusku. Tak odpowiedziała aż połowa badanych

Połowa badanych jest zdania, że Donald Tusk nie ma szans na to, by ponownie mógł objąć funkcję premiera – tak wynika z nowego sondażu SW Research dla rp.pl. Dziś Platforma Obywatelska oficjalnie ma ogłosić powrót Tuska do krajowej polityki.

W sobotę o godz. 10 w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Wszystko wskazuje na to, że podczas obrad Borys Budka zrezygnuje z funkcji szefa PO, a jego obowiązki przejmie Donald Tusk. Wcześniej obradować ma jeszcze Zarząd Platformy. Rada ma objąć m.in. wystąpienia Budki i Tuska.





Nowy sondaż o Tusku

O powrót Tuska do krajowej polityki zapytano uczestników w sondażu na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Respondentom zadano pytanie:uważa, że Tusk nie ma szans na ponowne kierowanie polskim rządem. Przeciwnego zdania jest 23,1 proc. Zdania w tej kwestii nie ma aż 27,2 proc. Badanych.– W powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera wątpi 63 proc. badanych między 25 a 34 rokiem życia oraz 55 proc. osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ponowne objęcie funkcji Prezesa Rady Ministrów przez Donalda Tuska za mało prawdopodobne uważa 56 proc. osób, których dochody nie przekraczają 1000 zł i zbliżony odsetek mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29.06-30.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.