Pomarańczowe alerty burzowe. IMGW ostrzega: będzie niebezpiecznie

IMGW wydał w sobotę rano alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla kilku województw wschodniej i centralnej Polski. Według synoptyków burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i grad.

Prognoza pogody na sobotę. Alerty IMGW

Także i dziś w części kraju obowiązują ostrzeżenia @IMGWmeteo przed silnym deszczem z burzami. Opady mogą wynieść do 60 mm, a porywy wiatru do 75 km/h.



W czasie burzy:

��unikaj otwartych przestrzeni,

��zostań w domu, jeśli możesz,

��odłącz od prądu sprzęt elektroniczny. pic.twitter.com/C7U0tF0apd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 3, 2021

źródło: imgw, portal tvp.info, pap

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ranodla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.obowiązują na terenach województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą lokalne burzeIMGW wydało teżMeteorolodzy ostrzegają tam przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.„W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia” – wskazują synoptycy.W zachodnich częściach województw: lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego obowiązuje też alert pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Synoptycy przewidują tam wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.