Somalia: Co najmniej cztery osoby zginęły w ataku zamachowca samobójcy

Co najmniej 4 osoby zginęły w piątek wskutek samobójczego ataku bombowego na kawiarnię w stolicy Somalii, Mogadiszu – podała policja. Ataku dokonano w pobliżu instytucji rządowych. Co najmniej osiem osób odniosło rany.

Do ataku doszło o godz. 17:30 czasu lokalnego. Do lokalu wtargnął zamachowiec samobójca, który miał na sobie pas szahida . Według informacji, do jakich dotarła francuska agencja AFP, cztery ofiary zamachu zginęły na miejscu. Kawiarnia była chętnie odwiedzana przez pracowników aparatu bezpieczeństwa .



Na razie żadna z organizacji paramilitarnych czynnych w Somalii nie przyznała się do ataku, ale jest wysoce prawdopodobne, że stała za nim grupa Asz-Szabab, która jest związana z Al-Kaidą.



Ugrupowanie to przygotowało w połowie czerwca samobójczy zamach na bazę wojskową w Mogadiszu, w którym zginęło 15 osób. Był to jeden z najkrwawszych zamachów w ciągu ostatniego półtora roku w stolicy Somalii, regularnie atakowanej przez bojowców z Asz-Szabab dążących do obalenia wspieranego przez społeczność międzynarodową rządu federalnego Somalii.



Ataki te, przeprowadzane przez zamachowców samobójców lub dokonywane przy użyciu wyładowanych materiałami wybuchowymi samochodów pułapek, są często wymierzone w cele związane z bezpieczeństwem (punkty kontrolne oraz bazy wojskowe i policyjne), a także w obiekty rządowe.





30-letnia wojna domowa

źródło: pap

Somalia jest pogrążona w krwawej wojnie domowej od 1991 roku. Choć ekstremiści ponieśli w ostatnich latach straty i zostali wyparci przez siły zbrojne misji Amisom, działającej pod egidą Unii Afrykańskiej, w odległe regiony kraju, to ich ugrupowanie nadal przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii, w tym w stolicy.Ugrupowanie Asz-Szabab zostało wpisane na listę organizacji terrorystycznych przez Australię, Kanadę, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię, USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.