Nord Stream 2: Komisja Izby Reprezentantów przyjęła poprawkę, która uchyla zniesienie sankcji

Komisja ds. środków budżetowych Izby Reprezentantów jednogłośnie przyjęła w czwartek poprawkę do ustawy o pomocy zagranicznej, która ma na celu odwrócić decyzję Departamentu Stanu o odstąpieniu od sankcji przeciwko firmie Nord Stream 2 AG i jej szefowi.

– Nord Stream 2 to polityczna broń, podważająca bezpieczeństwo energetyczne Europy i dotykająca kilku wschodnioeuropejskich, nordyckich i bałtyckich krajów – stwierdziła jedna z autorek poprawki, deputowana Demokratów Marcy Kaptur z Ohio.



Poprawka ma na celu unieważnienie decyzji Departamentu Stanu o odstąpieniu od nałożenia uchwalonych przez Kongres sankcji – powołując się na bezpieczeństwo narodowe – przeciwko zarejestrowanej spółce Nord Stream AG i jej prezesowi Matthiasowi Warnigowi.



– Te sankcje nie były opcjonalne i to, że Departament Stanu w ten sposób użył wyjątku mówiącego o interesie bezpieczeństwa narodowego było nieczystym zagraniem – mówi Polskiej Agencji Prasowej osoba zaangażowana w prace nad poprawką. – Prawda jest taka, że w Kongresie do dziś pozostał niesmak po tej decyzji – dodała.



Szanse, że ruch ten coś zmieni, są jednak niewielkie. Mimo szerokiego poparcia ze strony obydwu partii w Kongresie, przed projektem długa droga – musi zostać jeszcze przegłosowany przez obie izby Kongresu i podpisany przez prezydenta, który odstąpił od sankcji ze względu na chęć uniknięcia nieporozumień z Niemcami.



Ponadto trwają rozmowy między Waszyngtonem i Berlinem dotyczące tego, jak Niemcy mogłyby ograniczyć negatywne skutki. Zawarcie porozumienia – być może jeszcze w lipcu – otworzy drogę do rozpoczęcia działalności gazociągu.



