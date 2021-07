Macron chce, by stosunki UE z Rosją „były oparte na większym zaufaniu"

Prezydenci Francji i Rosji rozmawiali w piątek przez telefon o poprawie relacji między Rosją a Unią Europejską – podał Pałac Elizejski. W komunikacie podkreślono, że prezydent Macron „wyraził wolę Francji, by stosunki te były oparte na większym zaufaniu”.

Ukraina: Flota Czarnomorska obserwuje natowskie manewry Sea Breeze NATO i Ukraina prowadzą na obszarze Morza Czarnego manewry Sea Breeze 21. To największa edycja w historii tych ćwiczeń, które odbywają się od 1997... zobacz więcej

Obaj przywódcy opowiedzieli się za kontynuacją „zorganizowanego dialogu, jaki prowadzimy w sprawie większej stabilności strategicznej kontynentu europejskiego” – zaznaczono.



Walka z międzynarodowym terroryzmem i zmianami klimatycznymi, która jest wspólnym celem UE i Rosji, może przyczynić się do „powrotu do normalnego i pełnego szacunku dialogu” – ocenił Kreml po rozmowie, wskazując, że Rosja jest gotowa do jego podjęcia.



Wśród tematów rozmowy Macrona z Putinem była również sytuacja na Ukrainie, gdzie „szczególnie ważną rolę odgrywa format normandzki, w ramach którego Francja i Republika Federalna Niemiec podjęły się mediacji, by umożliwić Ukrainie i Rosji zakończenie konfliktu (na wschodzie Ukrainy) i wypracować trwałe rozwiązania na przyszłość”. Moskwa, które oskarża Kijów o „sabotowanie jej wysiłków pokojowych” i nieprzestrzeganie zasad przyjętych w tzw. porozumieniach mińskich, domaga się respektowania przez Kijów tych porozumień.



Politycy rozmawiali też o Libii. W komunikacie zaznaczono, że „prezydent Republiki (Francuskiej) zaapelował do Rosji, by tak samo jak wszystkie strony zaangażowane w uregulowanie sytuacji, szanowała ona umowy międzynarodowe, które jednoznacznie stanowią, iż wszelkie obce formacje zbrojne powinny jak najszybciej opuścić terytorium Libii”.



Zobacz także: „Propagandowe show, próba maskowania niewydolności państwa”





Prezydent Macron nie ukrywa, że zależy mu na poprawie stosunków między UE a Rosją. Podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowie rządów i państw UE odrzucili jednak francusko-niemiecką propozycję zorganizowania szczytu unijno-rosyjskiego po tym, jak Polska i kraje bałtyckie oświadczyły, że są temu przeciwne.



Piątkowa rozmowa, która nie była wcześniej planowana, miała na celu zademonstrować, że Francja opowiada się za włączeniem Rosji w rozwiązywanie najważniejszych problemów globu.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



W komunikacie wydanym przez biuro prasowe Kremla po rozmowie Putina z Macronem podkreślono, że rozwój konstruktywnych i przewidywalnych stosunków między Rosją a UE oraz powrót do normalnego i pełnego szacunku dialogu pomogłyby rozwiązać bieżące i pilne problemy, takie jak walka z międzynarodowym terroryzmem, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie zmianom klimatycznymi oraz rozwiązywanie konfliktów regionalnych.



Zaznaczono, że Putin poinformował Macrona o realizacji porozumień trójstronnych w sprawie Górskiego Karabachu z 9 listopada 2020 r. i 11 stycznia 2021 r. Sytuacja w regionie pozostaje stabilna w dużej mierze dzięki obecności rosyjskich sił pokojowych – oświadczył Władimir Putin. Prezydent Rosji podkreślił przy tym potrzebę większego zaangażowania europejskich partnerów Rosji, w tym Francji, w rozwiązywanie problemów humanitarnych w regionach dotkniętych działaniami wojennymi. Prezydenci wyrazili obopólną chęć koordynowania wysiłków pokojowych w Górskim Karabachu, m.in. z udziałem OBWE.



Część rozmowy była poświęcona kwestiom współpracy dwustronnej, przede wszystkim w dziedzinie handlu i energetyki oraz powiązań kulturalnych i humanitarnych.

#wieszwiecej Polub nas