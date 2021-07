Słowacja: Loteria będzie promować szczepienia przeciwko COVID-19

Słowacki rząd będzie mógł zorganizować loterię wspierającą szczepienia przeciwko COVID-19. Będzie też mógł nagradzać finansowo za przekonanie do szczepienia – uchwalił w piątek słowacki parlament. Słowacja znajduje się poniżej europejskiej średniej zaszczepionych.

Do tej pory przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ok. 37 proc. populacji Słowacji. W całej Unii Europejskiej przynajmniej jedną dawkę otrzymało ok. 50 proc. Osób.



Ustawa zakłada, że ministerstwo finansów będzie mogło raz w tygodniu organizować losowanie nagród na kwotę do 2 mln euro. Szczegółowe rozporządzenie ma przyjąć ministerstwo finansów. Resort zakłada, że pierwsze losowanie wśród osób, które przystąpią do programu, będzie mogło odbyć się za dwa lub trzy tygodnie.



Minister finansów Igor Matovicz powiedział po głosowaniu w parlamencie, że środki przeznaczone na loterię to jedynie ułamek kosztów finansowania leczenia ciężko chorych pacjentów z COVID-19 w szpitalach.



Parlament zgodził się także na wypłacanie gratyfikacji osobom, które przekonają innych Słowaków do konieczności zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Wysokość finansowego bonusu ustalono w zależności od wieku przekonanej osoby od 30 do 90 euro.



Jedna osoba będzie mogła otrzymać gratyfikację za maksymalnie 50 przekonanych i zaszczepionych osób.



